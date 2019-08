Ultime Notizie Roma del 11-08-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buona serata dalla redazione a Francesco Vitale in studio e due giorni della crisi nel governo l’ipotesi del voto subito appare meno certa Di Maio fissato punti prima il taglio dei parlamentari poi il voto sul conto infine decide Mattarella senti rilancia il governo istituzionale Zingaretti 3019 accordi con i cinque stelle Salvini Lanciano gli italiani vogliono domani la conferenza dei capigruppo fico ribadisci tempi di decisioni presidenti di camera e Senato e parlamento lo sciogli il capo dello Stato anticipiamo la pagina sportiva Andrea Dovizioso Ducati ha vinto il Gran Premio d’Austria classe MotoGP il pilota della Ducati ha preceduto il campione del mondo spagnolo Marc Marquez dopo un dello sterrato superando definitivamente solo le ultimema sul podio anche la Yamaha non ufficiale di Fabio quartararo parto Valentino Rossi su Yamaha torniamo in Italia la cronaca ha travolto è ucciso un ciclista di 25 anni a Cervia in provincia di Ravenna e poi è scappata la donna 28 anni è stata rintracciata dei carabinieri che sono riusciti a risalire lei dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso e fuga da incidente con vittime lo guidava avrebbe proseguito la sua corsa nonostante la bici di fosse incazzata sotto al mezzo ai tuoi conducente dopo diverse centinaia di metri potrebbe essere sceso per dirti incazzarmi e ripartire all’alba un passante ha notato la bici e ragazze ormai è time e ha dato l’allarme voltiamo pagina dopo le polemiche dello scorso anno per alcune pubblicità di Dolce e Gabbana in cui veniva mostrato modello molto stereotipato dei cinese nuovo scandalo una casa di moda italiana in Cina mi media di Pechino hanno denunciato che su una t-shirt venduta da Versace nel paese africano nome di città con la nazione di appartenenza sbagliata in particolare non venivano elencateKong e Macao come particolare parte della Cina bensì come indipendenti una svizzera che ha fatto infuriare l’opinione pubblica tanto che secondo quanto riferisce Bloomberg Yang mi l’attrice testimonial del marchio in Cina ad interrompere la collaborazione è stata accusata di attentare alla sovranità nazionale e mi dispiace profondamente per lo sfortunato errore scrive Donatella Versace su Facebook non ho mai voluto mancare di rispetto alla sovranità nazionale della Cina torniamo in Italia 3 dettata dalla gelosia ad armare la mano a una guardia giurata Sebastian ganci che a Tavazzano in provincia di Lodi ha ucciso il CUD amato di Paola 29 anni Bianchi è stato fermato a Milano dalle volanti della Polizia sotto casa della sorella che aveva chiamato il 112 Grande Fratello aveva fatto una sciocchezza la vittima era di Cerignola in provincia di Foggia domicilio è avvenuto attorno alle 6 di questa mattina nell’abitazione del presunto assassino dopo una violenta lite scoppiata per gelosia per via di una diciassettenne rumena che aveva una relazione con la vittimadurante la discussione Vigilantes 40 anni circa impugnato la sua pistola e ucciso il cugino con diversi colpi è proprio quella minorenne che la guardia giurata è sfuggita a bordo della sua auto appena dopo l’omicidio del giovane terrorizzata di essere lasciata nella stazione di servizio di Somaglia da dove ha lanciato l’allarme che questa era l’ultima notizia buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa