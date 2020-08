Ultime Notizie Roma del 11-08-2020 ore 12:10

romadailynews radiogiornale e venerdì torna dell’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio presso il governo e Partiti Ma l’INPS non dare i nomi dei parlamentari che hanno chiesto il bonus di €600 riservato alle partite IVA in difficoltà dopo il coronavirus è vietato dalle norme sulla privacy si pensa di convocare formalmente il presidente tridico perché gli dica davanti a una commissione ci sono due consiglieri regionali della Lega il vicepresidente della giunta del Veneto tra coloro che non chiesto il bonus si tratta dei consiglieri Riccardo Barbisan Alessandro Montagnoli del vice presidente del Monte Gianluca forcolin lo confermano fonti interne al Carroccio Veneto a presentare la domanda per il bonus non concesso per altro per forcolin sarebbe stata sulla base delle sue dichiarazioni la sua socia Barbisano ottenuto il bonus ma prodotto documenti che attestano che hai immediatamente devoluto la somma in beneficenza attimi di paura ieri alla Casa Bianca Trump viene allontanato dalla sala stampa a causa di una sferafuori dal perimetro della Residenza presidenziale un agente del Secret Service ha colpito un sospettato armato trasportato poi in ospedale e indagini Sono in corso potrebbe non avere nulla a che fare con me ha detto Trump CPS stava ridendo nuovi test rapidi per il coronavirus per controlli in aeroporto e le frontiere su chi torno in Italia da aree a rischio contagio Intanto in calo 259 nuovi casi in un giorno 4 i decessi numero di contagi da covid 19 nel mondo ha superato la soglia dei 20 milioni di cui oltre 5 milioni negli Stati Uniti 3 milioni in Brasile il nuovo decreto immigrazione pronto i centri d’accoglienza dovranno essere gestiti dai comuni spiega l’amore è proprio per una gestione definita dagli inquirenti costosa discrezionale personale sono indagati il sindaco di varapodio e altre 6 persone tra cui due funzionari della prefettura di Reggio Calabria slittare di alcune ore anche al pomeriggio l’autopsia disposta dalla Procura di Patti sulla salma della DJ via Parisi il cui corpo è stato trovato 3 giorni nelle campagne di Caronia dopo 5 giorni dalla scomparsa con il figlio4 anni che non è stata ancora trovato il procuratore Angelo cavallo nominato come periti di parte un medico legale Oneto neurologo Forense esperto dei cicli Vitali degli insetti che sviluppandosi sui resti umani in decomposizione sono utilizzabili per capire data è causa della morte è stato ucciso ieri sera in Bielorussia nella seconda notte di scontri per le proteste contro il risultato delle elezioni che hanno visto il presidente uscente lukashenko rieletto con oltre il 80% dei voti la pulizia nuovamente disperso con la violenza i manifestanti Oltre 3 mila le persone arrestate la sfidante do posizione Svetlana Gaia e la violenza contro chi protesta non è la risposta alla libertà di espressione di assemblea ai diritti umani di base devono essere sostenuti scrive su Twitter il Presidente del Consiglio Europeo Charles Michel la Cina sta per trasformare la Taiwan democrat in un’altra oncong l’allarme del ministro degli Esteri Joseph lanciato nell’incontro avuto con il segretario alla salute americano Alex lo zar il più alto funzionario americano essersi mai recato nell’isolaal 1979 anno in cui Washington avvio le relazioni diplomatiche con la Cina a danno di Taipei la Cina continua a fare pressioni su Taiwan perché accetti le sue condizioni politiche condizioni che trasformerebbero Taiwan alla da detto Boh L’ultima forma di protesta a Hong Kong contro la stretta di Pechino ha preso la forma degli acquisti in borsa dei titoli nextdigital la holding d&g Light Tycoon dei media arrestato ieri dalla polizia secondo la nuova legge sulla sicurezza nazionale a causa del suo impegno pro-democrazia all’indomani del + 188 % le azioni Digital società che Edita il tabloid appledaily Cassano di un’ora e mezza circa dalla fine degli scambi a 158 dollari vhk dopo un piccolo al 800% partita dai social network la solidarietà interessato anche Apple Daily la cui tiratura è schizzata 550000 copie dalle 70000 normali ed è tutto buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa