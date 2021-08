Ultime Notizie Roma del 11-08-2021 ore 08:10

romadailynews radiogiornale sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione in studio Giuliano Ferrigno sui ricoveri in sette regioni italiane Sicilia e Sardegna rischiano di giallo Resta al 5% a livello nazionale tasso di occupazione dei posti letto ma sono sette le regioni che vedono un aumento del 1% Abruzzo arriva al 4% Campane al 7 emilia-romagna al 5% latte al 7% merito al 2% Puglia 4 e Sicilia che arriva al 14% subito sotto la soglia del 15 indicata come uno dei parametri per il cambio di colore delle regioni mentre in Veneto vedi un calo del 1% quindi il bilancio di ieri sono 5633 positive test sono invece 31 le vittime in un giorno 241776 tamponi molecolari antigenici effettuati intanto di positività del 2,33tanto in calo sono invece 322 pazienti ricoverati in terapia intensiva e cresce del 1 % in quattro regioni il tasso di occupazione dei posti letto in intensiva Emilia Romagna Lazio Lombardia e Toscana anche in Nazionale dopo settimane di stabilità segna più 1% raggiungendo quota 4 % la cronaca ancora morti sul lavoro ad Asti un uomo di 56 anni è rimasto ustionato ieri ed è deceduto al momento del ricovero in ospedale riferisce il 118 secondo le prime informazioni la vittima un tecnico stava lavorando all’interno di un esercizio commerciale aveva ustioni sul 70% del corpo ieri mattina nel Bergamasco verso le 8 un operaio di 33 anni nato in India è morto sul colpo cadendo da un altezza di 8 m e la settimana più rovente dell’anno sociale l’emergenza caldo aumentano di giorno in giorno le città contrassegnate con il bollino rosso del Ministero della Salute che indica il massimo livello di rischio i 10 centri urbani con il bollino rosso giovedì saranno Bari Bologna Campobasso Frosinone Latina Palermo il Perugia Rieti Roma e Triestetre giorni di fila con il bollino rosso a partire da ieri invece per Bari Campobasso Rieti che Roma è tutto per il momento Grazie per averci seguito informazioni e torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa