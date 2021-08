Ultime Notizie Roma del 11-08-2021 ore 11:10

romadailynews radiogiornale informazione Buongiorno validazione al microfono Giuliano Ferrigno Ben ritrovati sulle nostre frequenze a cosa l’emergenza covid e nel primo piano e di lancio di ieri sono 5636 positivi ai test sono invece 31 le vittime non giorni 241766 tamponi molecolari antigenici effettuati in caso di positività del 2,33% in calo sono invece 322 pazienti ricoverati in terapia intensiva e cresce del 1 % in quattro regioni il tasso di occupazione dei posti letto in intensiva Emilia Romagna Lazio Lombardia e Toscana anche il valore Nazionale dopo settimane di stabilità segna + 1% raggiungendo quota 4 % Cambiamo argomento questa la settimana più rovente dell’anno sociale l’emergenza caldo aumentano di giorno in giorno le città contrassegnate con il bollino rosso del Ministero della Salute che indica il massimo livello di rischio i10urbani con il bollino rosso giovedì saranno Bari Bologna Campobasso Frosinone Latina Palermo Perugia Rieti Roma e Trieste tre giorni di fila con il bollino rosso a partire da ieri invece per Bari passo Rieti e Roma andiamo negli Stati Uniti mi scuso profondamente se ho offeso qualcuno Sono stato troppo familiari con le persone Uomini e Donne ma non ormai superato il limite con nessuno così Andrew Cuomo ieri in un lungo discorso trasmesso da tutte le tv americane in diretta te li volta il miglior chiesi visibilmente scosso ma cosciente rapporto con l’accusa di molestie sessuali di faziosità accetto la piena responsabilità Sono scivolato Sono stato troppo familiare con i miei collaboratori Ma dietro le accuse ci sono motivazioni politiche Sono certo che newyorkesi capiranno tua ma poi annunciato le sue dimissioni in diretta televisiva Amò noi e non fare nulla perché ha dei problemi per questo credo che a questo punto date le circostanze la cosa migliore da fare per aiutare a fare un passo indietro lasciare che il governo torni a governare ha detto trattenendo a stento le lacrime Questa è unaDonne coraggiose che hanno raccontato le loro storie ha detto la portavoce della Casa Bianca commentando le dimissioni di Cuomo il presidente Joe biden era stato tra quelli a chiedere il passo indietro del governatore di noi è tutto per il momento Grazie per averci seguito le news tornano la prossima edizione

