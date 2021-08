Ultime Notizie Roma del 11-08-2021 ore 13:10

romadailynews radiogiornale informazione Periplo della scultura della azione Gabriella Luigi in studio è arrivata la circolare del Ministero dell’Interno sulla greenpass il Viminale chiede massima attenzione alle attività di verifica e controllo anche degli esercenti potranno chiedere l’esibizione di un documento di identità necessaria nei casi di abuso o elusione delle norme Quindi è un passaggio secondario non è obbligatorio l’avventura è tenuta l’esibizione del documento d’identità una volta richiesto Per quanto riguarda le multe in caso non si accerti La corrispondenza tra il certificato e l’identità del possessore la risulterà applicabile nei confronti del solo avventure laddove non siano riscontrabili palesi responsabilità anche a carico degli esercenti Ieri è arrivato anche il parere positivo del garante privacySì Sulla richiesta della Regione Piemonte che chiedeva un parere sul controllo dei dati da parte di esercenti e organizzatori di pubblici eventi Intanto i casi di covid sono stati 56136 nelle ultime 24 ore 31 decessi salgono i ricoveri in sette regioni tasso di positività al 2:33 % ieri sono stati oltre 241 mila tamponi effettuati cresce del 1% in 4 regioni il tasso di occupazione delle terapie Intensive da parte dei pazienti covid Emilia Romagna Lazio Lombardia e Toscana Sicilia Sardegna rischiano di entrare in zona gialla Cambiamo argomento andiamo negli Stati Uniti dove il governatore di New York Andrew Cuomo si scusa pubblicamente Sono stato troppo familiare con le persone Uomini e Donne ma non ho mai superato il limite con nessuno ha detto Cuomo accusato di molestie sessuali dietro alle accuse ci sono motivazioni politiche sonoCerto che i newyorkesi capiranno ha aggiunto uomo incendi in Calabria interviene l’esercito su richiesta della prefettura di Reggio Calabria la provincia di Reggio Calabria è devastata da una serie di loghi è tutto dalla relazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa