Ultime Notizie Roma del 11-08-2022 ore 07:10

romadailynews radiogiornale giovedì 11 agosto Buongiorno da Francesco Vitale è arrivato il giorno della verità per la nascita del terzo Polo Oggi dobbiamo vederci decidere se sì o no a fermare anzi in merito all’accordo tra Italia viva e avanti di Calenda si cominciano a delineare il navigatore per Rusconi vuole ripresentarsi al Senato PD è più Europa puntano su Cottarelli mentre si è Verdi su Ilaria Cucchi le porte rosse che occupano la centrale di zaporizzja si preparano al collega la Crimea tagliando la rete elettrica Ucraina e rischiando di provocare un effetto Fukushima verde Kiev e Mosca per oggi ha chiesto una riunione del consiglio di sicurezza ONU sugli attacchi alla centrale in un russo alla periferia di zaporizzja sono morti ieri 14 CV il direttore dell’ FBI si è detto preoccupato per le minacce ricevute dasostenitori di Trump dopo la perquisizione della Residenza dell’ex presidente americano ieri si è avvalso della facoltà di non rispondere attaccato la procuratrice James che sta conducendo indagini fiscali la sua società allerta gialla per il maltempo oggi in cinque regioni del sud Basilicata Calabria Campania Sardegna e Sicilia attesi rovesci e temporali di forte intensità soprattutto nelle zone interne e montuose prosegue tra il gran caldo oggi solo due città da bollino giallo Domani tutti in verde l’allarme di Legambiente 200 ghiacciai Alpini scomparsi da fine 800 cronaca appena uscita dal po’ di casa una bicicletta l’altra volta sul marciapiede la 63enne stata ricoverata l’uomo che l’ha investita ha fatto perdere le sue tracce una volta arrivati su corti non è fuggito invece il 51enne che alla periferia di Roma è vestito con un sugo un bimbo di 11 anni il piccolo è in terapia intensiva l’uomo ha riportato ferite lievi parliamo di scuola il decreto aiutisulle docente esperto ma non ci sarebbero soldi per le scuole ne parliamo con Marcello Pacifico presidente del sindacato a 200 aspetta debba saltare perché non è prevista in questa fase eccezionale di emergenza potrei trattare questo argomento è fuori i poteri del governo piuttosto Dove cercare alcuni problemi concreti uno di questi e l’organico covid le scuole hanno bisogno dell’ organico covid hanno bisogno di confermare 40.000 pose senza organico covid e le scuole non riaprirà a settembre portineria Butter Mannarino e accede agli ottavi delle tipi di Montreal a dove oggi sfida allo spagnolo carreno-busta avanti anche la Giorgi che ha dormito Cerca lavoro ai quarti giocando contro la PEG Serena Williams eliminato al secondo turno dalla Svizzera Bank E questa era l’ultima notizia per il momento Buon proseguimento riesco

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa