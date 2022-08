Ultime Notizie Roma del 11-08-2022 ore 09:10

romadailynews radiogiornale e ben ritrovate raccolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio in vista delle elezioni del 25 settembre la giornata decisiva per il terzo Polo con l’incontro tra Renzi e Calenda se c’è un progetto politico sono pronto a fare un passo indietro Carlo può fare il Front Runner in campagna elettorale noi gli daremo una mano a me leader di Italia viva confermando che l’accordo con azione in vista per quanto riguarda il centro-destra e centro-sinistra si cominciano a delineare Intanto le candidature Berlusconi vuole ripresentarsi al Senato PD è più Europa potresti mentre ti e verdi su Ilaria Cucchi La guerra in Ucraina che è giunta al suo 169a giorno immagini satellitari confermano che diverte i russi sono stati distrutti nella attacco la base era incline a dirlo al controllo di mosca sulla centrale nucleare zaporizhia Ucraina mette in pericolo la regione dice insistette e sincero Che La Rustica rende immediatamente al sole GIFl’Ucraina il controllo totale della centrale si legge in un comunicato in giornata riunione straordinaria del consiglio di sicurezza ONU per discutere della situazione nella centrale nucleare il Cremlino ribadisce la sua linea la guerra come è stato superato il punto di non ritorno la cronaca un elicottero è precipitato sulle montagne di Albosaggia siamo in provincia di Sondrio con a bordo due persone il pilota un sessantenne morto nonostante i tentativi di rianimarlo i soccorritori hanno invece estratto dalle lamiere il passeggero ragazzo di 17 anni ancora vivo sembra che il velivolo sia andata in avaria abbia toccato i fili dell’alta tensione di alcuni te li prendo poi sulle Alpi voltiamo pagina era in viaggio per l’aria da due anni e mezzo e si apprestava a tornare in Italia dall’India dove era arrivato attraversando un ponte dal Nepal Ma la frontiera la Polizia dello stato arrestato per il mancato pagamento della tassa di €40 per l’ingresso nel paese così Federico Negri ventottenne Alessandrino da metà luglio si trova in carcere in India in attesa di processo rischia una condanna da 28da un mese la famiglia tenta il tutto per tutto per riportare questo giovane che in due anni e mezzo ha viaggiato in Cina e Nepal e ora associazione Penelope Piemonte chiede alla Farnesina di fare di più lo sport prima di salutarci allo Stadio Olimpico di Helsinki in Real Madrid sollevare al cielo la Supercoppa Europea per la quinta volta nella sua storia così in vetta al albo d’oro Barcellona e Milan retta 40 le entract Francoforte sconfitto in Finlandia 2-0 blancos che sbloccano la situazione al trentasettesimo con WhatsApp in a porta vuota in Alabama il doppio e firmato da benzina al settantacinquesimo poker per Carletto Ancelotti nella sua coppa Supercoppa E questa era l’ultima notizia Buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa