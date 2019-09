Ultime Notizie Roma del 11-09-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale studio Roberta Frascarelli governo Conte bizze dopo la fiducia alla camera piena fiducia anche al Senato con 169 8 voti in più rispetto alla necessaria una politica di 461 Ma per il secondo giorno consecutivo a che l’aula di Palazzo Madama si trasforma in un ringhiera Giuseppe Conte e leader della Lega Matteo Salvini un duello che vai col tuo corso di un’agguerrita tifoseria della Lidia ci ha fatto il suo esordio con la leghista Lucia Bergonzoni A quale è esibito in aula una maglietta che portava parliamo di Bibbiano la presente lettera della commissione europea Ursula von der leyen ha svelato in conferenza stampa le attribuzioni dei portafogli dei commissari dell’Unione Europea Paolo Gentiloni è stato designato commissarioiPhone amici Europea la prima volta con italiano tiene la responsabilità del pacchetto l’indicazione dovrà ora essere validata dal Parlamento Europeo la borsa di Tokyo apre la seduta in positivo sostenuta dalla progressiva svalutazione dello Yen con gli acquisti che si concentrano sui titoli che più dipendono dalla frutta inedita dell’export In primo luogo il comparto auto l’indice Nikkei avanza dello 0,36% a 14 mesi dalle presidenziali americane che si terranno il 3 novembre 2026 americani su 10 Donald Trump non merita di essere rieletto e quanto emerge da un sondaggio della CNN secondo poi la popolarità del Cai con rimane stabile rispetto alla precedente rilevazione di con il 39% che prova l’operato del presidente il 55% che lo disapprova due anni sono stati lanciati ieri sera da casa verso le zone Italiane a ridosso deldove poco prima sono risuonate le sirene di allarme l’ho detto il portavoce militare spiegando che entrambi sono stati interpretati dal sistema di difesa antimissile Iron Dome un appuntamento elettorale del premier Benjamin Netanyahu corso in quel momento Addams Dogs non lo sarò D’Agata è stato subito interrotto a risuonare delle sirene il primo ministro salato è doveroso che l’ordinamento si dimostri sensibile verso gli adolescenti vittime di bullismo che hanno reazioni aggressive dopo essere state lasciate Sole dalla scuola ed istituzioni nell’affrontare il conflitto e che non hanno avuto il sostegno della condanna pubblica e sociale dei bulli così La cassazione ha accolto il ricorso dei genitori di un adolescente calabrese bullizzato con la condanna a risarcire uno degli aguzzini del figlio al quale la vittima aveva finito per tirare un pugno ed è tutto Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

