Ultime Notizie Roma del 11-09-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale di nuovo Ben trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli ho sempre detto Ma signori miei è un Ministro dell’Interno che allunga autorità di pubblica sicurezza vertice politico della polizia di stato Ha bisogno di una t-shirt Maria fermare questa sua funzione perché così facendo si rischia di immaginare che i cittadini siano una banda di idioti che hanno bisogno di una t-shirt di un vessillo per riaffermare una cosa di questo genere se mi sono sentito offeso No il capo della Polizia di Stato Franco Gabrielli a Napoli risponde così A chi gli ha chiesto della fiducia dell’ex Ministro dell’Interno Matteo di indossare magliette delle forze dell’ordine è aggiunto lui Veramente lo utilizzava come una modalità per farsi sentire come parte una duplice sfida attende la scuola italianami piaci anni oltre un milione di studenti in meno e circa metà degli attuali docenti che andranno in pensione lo dice il rapporto OCSE lo studio evidenzia che l’Italia alla Porta Maggiore di 250 anni 59% e dove la sostituirle circa la metà entro i prossimi 10 anni e la quota più bassa di insegnanti di età tra i 25 Ei 34 anni nei paesi dell’ocse due razzi sono stati lanciati ieri sera da casa verso le zone Italiane a ridosso della striscia dove farlo prima sono risuonate le sirene di allarme lo ha detto il portavoce militare spiega entrambi sono stati intercettati dal sistema di difesa antimissile irontom appuntamento elettorale del premier benyamin Netanyahu in corso in quel momento ad ashdod lontano da casa è stato subito interrotto al risuonare delle sirene è il primo ministro allontanato l’evento Apple di presentazione dei nuovi iPhone inizia subito mettendo l’accento sui serviziApple Arcade per i giochi e TV Plus per i contenuti originali streaming in concorrenza Netflix Amazon e tra poco anche Disney and fall servizio in streaming per videogiochi sarà disponibile dal 19 settembre in 150 Paesi nel mondo gli elevati livelli di debito pubblico che difficilmente di un’ora hanno nei prossimi anni la crescita lenta la mancanza di un’agenda di politica economica coerente per Moody’s sono questi i fattori principali che motivano la nostra visione creditizia dell’Italia valutata al livello batteri con Outlook posta lo scrive l’agenzia di Rating in una nota di aggiornamento l’undici settembre 18 anni dopo tra le polemiche per i servizi i negoziati di pace con i talebani e loro invito segreto dove leader americani si incontrarono dopo l’attentato per rispondere ad al-qaida sostenuta dagli Sofia Giuliani ancora una volta a New York e ritorna in quasi 3000 morti degli attialle Torri Gemelle del 2001 a questa volta si sofferma anche sul l’onda lunga delle vittime sono Vigili del Fuoco poliziotti soccorritori comuni cittadini morti per gli effetti degli attacchi alle Torri Gemelle ed è tutto Grazie per l’attenzione vi diamo appuntamento alle prossime ore

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa