Ultime Notizie Roma del 11-09-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale ben ritrovate raccolto dalla redazione Dan Vitamin studio incassata la fiducia alla camera con 343 voti a favore e contro 263 No il governo Conte bis sarà oggi al a giudizio del Senato in aula anche Matteo Salvini Ieri in piazza con Giorgia Meloni all’indomani delle vacanze a Montecitorio con grida cartelle cori da stadio e la richiesta direzioni nel discorso programmatico del premier nuova stagione riformatrice taglio dei parlamentari e nuova legge elettorale revisione dei decreti sicurezza manovra senza aumento IVA e con taglio al cuneo fiscale nuovo patto di stabilità misure per gli asili nido revisione delle concessioni autostradali rigore responsabilità sui migranti argomento l’Auchan vichinga tratto in salvo altre 34 persone lo annuncia Medici Senza Frontiere spiegando che l’unità navale che due giorni fa ha già salvato 50 migranti ha accolto a bordo altre persone che si trovavano a bordo dellaBellagio se fa la barca si trovava in difficoltà in seguito al peggioramento delle condizioni meteo marine 334 selvatici sono anche una donna incinta un bimbo di un anno la prima volta di un italiano Gli affari economici e monetari europei alla volta attesa per mezzogiorno quando la presidente Letta ha Ursula von der leyen le attribuzioni dei portafoglio una squadra che con i suoi 14 uomini 13 donne presenta anche un altro primato rispetto della fare a meno di sorprese Infatti ha l’ex premier italiano sarà assegnato questo importante portafogli e domani con te sarà a Bruxelles per colloqui con le iene Jean Claude junker e tornare ad affrontare insieme le questioni che toccano da vicino i fake cronaca un diciannovenne di Brindisi morto in ospedale dopo essere stato ferito La scorsa notte alla testa da almeno tre colpi di pistola la vittima e Giampiero Carbone con precedenti per furto è accaduto nel rione Perrino di Brindisi nei pressi nell’abitazione del giovane Indaga la squadra mobile della Questura il giovane è stato soccorso dal 118 che l’ha portata in ospedale dove è stato sottoposto a intervento chirurgico Ma èsubito dopo il Parlamento britannico chiude i battenti per 5 settimane per volere di una contestatissima decisione del governo toris di Boris Johnson mentre Regno Unito resta in mezzo al Guado della brexit è lo speaker della Camera dei comuni John bercow annuncia clamorosamente le sue dimissioni in aula In aperta polemica con il primo ministro a meno di due mesi dalla scadenza del 31 ottobre data della teorico uscita dall’Unione Europea Oltre 3 anni del referendum contro il muro per riprendere la maggioranza sia sul Ulteriore rinvio di tre mesi della brexit sui templi della convocazione di nuove elezioni anticipate obiettivo rinviato ormai almeno a novembre era l’ultima notizia Buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa