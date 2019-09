Ultime Notizie Roma del 11-09-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione dell’ascolto dalla redazione capelli a Luigi in studio il premier Conte a Bruxelles l’Italia è più forte avremo un ruolo di primo piano nell’Unione Europea lo ha detto incontrando diversi leader europei ai vertici delle istituzioni obiettivi fondamentali ottenere la modifica del patto di stabilità favore della crescita e il superamento del regolamento di Dublino ed un regime in interventi straordinari che favoriscano la crescita e lo sviluppo del nostro mezzogiorno ha detto con te su Facebook intanto nel mar Mediterraneo c’è una nave la voce un Viking che chiede all’Italia un porto sicuro dove sbarcare quella nave per me deve entrare senza se e senza ma lo ha detto il segretario PD Nicola Zingaretti il segretario Claudio e la nuova Alleanza esclude ogni ipotesi di patrimoniale su autostrada e promette una soluzione nonlogica sperando che Matteo Renzi Remi nella stessa direzione in Medio Oriente invece il premier israeliano Benjamin Netanyahu annunciato a 7 giorni dalle prossime elezioni che in caso di Vittoria intende Estendere la sovranità di Israele agli insediamenti ebraici in cisgiordania una scelta che ha provocato l’ira dei palestinesi e non solo Turchia e Giordania hanno definito i messaggi del premier illegali e aggressivi avvertendo che una simile mossa spingerebbe l’intera regione verso la violenza ieri sera due razzi sono stati lanciati da Gaza verso i territori israeliani a ridosso della Striscia la risposta israeliana non si è fatta attendere colpiti un raid 15 obiettivi di hamas ha detto un portavoce uno dei ragazzi è caduto vicino al luogo dove Netanyahu teneva un comizio le immagini del premier spinto in un rifugio sono presto diventata evirare Palestina andiamo in chiusura in un periodo di calo mondiale delle vendite di smartphone e di inasprimento dei rapporti commerciali tra Stati Uniti Cina Apple Prova a rilanciare con i nuovi iPhonetagliando ulteriormente i prezzi ma soprattutto lanciando propri servizi in streaming a prezzi dimezzati rispetto alla concorrenza a meno di $5 wall street e la premia con un rialzo del 118 % tutto della redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa