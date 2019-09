Ultime Notizie Roma del 11-09-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione per l’ascolto della redazione caprella Luigi in studio il premier Conte a Bruxelles per una serie di colloqui dalla Ryanair junker a nuova e l’uscente presidente della commissione europea è su Facebook è il Presidente del Consiglio italiano ha scritto l’Italia è più forti oggi e con il nuovo governo intendiamo svolgere un ruolo di primo piano in questa fase di Rinnovamento dell’UE in agenda tre obiettivi fondamentali per l’Italia la modifica del patto di stabilità a favore della crescita il superamento del regolamento di Dublino un regime di interventi straordinari che favoriscano la crescita e lo sviluppo del Mezzogiorno il centro Italia traina l’export delle regioni nostrane lo rileva l’Istat precisando che nel secondo trimestre di quest’anno si stima una crescita congiunturaleesportazioni per il centro e Sud mentre sia il Nordest nord-ovest e registrano una lieve diminuzione delle vendite il boom delle vendite all’estero delle regioni centrali ancora più evidente dai dati semestrali nel periodo gennaio-giugno l’Istat ha riscontrato un incremento del 17 4% delle vendite sui mercati esteri molto più contenuto per il frutto più due e mezzo per cento e per il Nord Est Michael Schumacher e Dovrebbe lasciare l’ospedale Parigino è George Pompidou dove Da lunedì è ricoverato per una terapia probabilmente a base di cellule staminali secondo frasi al personale sanitario che Si alterna al capezzale della ex pilota schumi è cosciente ieri a far visita l’amico di sempre stato giantod ad Hong Kong Joshua Wong leader delle proteste nella città asiatica chieda d’Europa in Germania di condannare le violenze contro i manifestanti denunciando una nuova guerra fredda Nella regione Hong Kong e la nuova Berlinopolizia negli ultimi tre mesi ha raggiunto un livello barbarico di violenza cari Lem ha dato luce verde a questa brutta vita ha detto buong è tutto per il momento Vi auguro una Buon proseguimento

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa