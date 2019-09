Ultime Notizie Roma del 11-09-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella Luigi in studio Michael Schumacher e cosciente e’ questa l’indiscrezione trapelata dal personale medico che si è alternato al capezzale dell’ex campione all’ospedale Parigi Pompidou Dove è stato ricoverato per una terapia probabilmente a base di cellule staminali prosegue però il mistero sulle reali condizioni di schumi e per i cronisti è Impossibile accedere come ieri a far visita l’amico di sempre stato giantod il premier Conte invece a Bruxelles per una serie di colloqui dalla Borderline ha junker Next per la nuova presidente della commissione europea in Italia oggi è più forte e con il nuovo governo intendiamo svolgere un ruolo di primo piano in questa fase di Rinnovamento del lui ha scritto il conto su Facebookobiettivi investimenti per il sud Italia è una gestione non emergenziale dei flussi migratori con un meccanismo automatico di sbarchi redistribuzione rimpatri e soprattutto penalità per chi non accoglie con te Ha parlato di Italia digitale Green Economy investimenti per l’occupazione su questo vuole fare un pacco con l’Unione Europea CGIL CISL e UIL scrivono a Conte chiedendogli incontro urgente sulla legge di bilancio celebrazioni oggi a Roma per i 150 anni dell’associazione italiana editori l’istruzione dei ragazzi e l’interesse primario della Repubblica e le situazioni dovere di sviluppare la lettura ha detto il Presidente dell’Associazione Ricardo Franco Levi che ha ospitato che l’istruzione sia al centro della politica lanciando l’allarme sulla lettura definita un’emergenza e rasserenanti però i dati sul mercato del settore il primo semestre ha fatto segnare un incremento del 38 % sono circa 7 mila i bambini veneti non vaccinati che non potranno entrarenegli asili nido e nelle scuole d’infanzia regionale il numero emerge dalla sintesi dei dati elaborati dalle Aziende Sanitarie del Veneto che indicano a settembre 3113 bambini in età da asilo e 3673 i 36 anni pronti per la scuola d’infanzia Per un totale di 6783 bambini a cui saranno impedì degli accessi e servizi perché inadempienti alle disposizioni di legge Lorenzin a Che dispone l’obbligatorietà del vaccino in chiusura Parliamo di sport di Valentino Rossi che con la sua moto da corsa girato per le strade di Tavullia suo paese è un sogno diventato realtà perché quando eravamo giovani e guidavamo i nostri scooter 50 abbiamo sempre sognato di attraversare tamburi a suonar MotoGP ha detto il campione Italia è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa