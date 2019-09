Ultime Notizie Roma del 11-09-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale non è un buon pomeriggio dalla redazione Gabriella Luigi in studio avrebbe lasciato l’ospedale georges-pompidou cosciente Michael Schumacher sarebbe stato sottoposto a una terapia probabilmente a base di cellule staminali queste le indiscrezioni trapelate dal personale medico le sue condizioni di salute però non sono note ai cronisti è stato Impossibile accedere all’ospedale ieri a fargli visita è stato l’amico di Sam giantod il premier italiano Giuseppe Conti invece a Bruxelles per una serie di incontri dalla von der leyen junker l’Italia oggi è forte ha scritto su Facebook e con il nuovo governo intendiamo svolgere un ruolo di primo piano in questa fase di Rinnovamento dell’Unione Europea occorre sostenere gli investimenti mentre sul tema migratorio serve una gestione non emergenziale dei flussiautomatico di barchile distribuzione rimpatri con penalità per chi non accoglie ha detto con te parlato anche di Italia digitale Green Economy investimenti per l’occupazione su questo vuole fare un patto con l’Unione Europea trapela dalle parole di konter andiamo ad Hong Kong dove Joshua Wong leader delle proteste nella città chieda d’Europa e Germania di condannare le violenze contro i restanti denunciando una nuova guerra fredda Nella regione Hong Kong è la nuova Berlino e la polizia negli ultimi tre mesi ha raggiunto il livello barbarico di violenza carilah mi ha dato luce verde a questa località ha detto buong argomento la segreteria nazionale di Forza Nuova dato mandato al proprio ufficio legale di procedere contro Facebook Italia per il reato di diffamazione per tutti i relativi al attentato alle libertà di opinione commessi a danno del Movimento dopo che il social network ha bloccato pagine e profili afferenti al movimento ea CasaPound previste manifestazione di Forza Nuovaetà del diritto della Libertà di opinione e di pensiero è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa