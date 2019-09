Ultime Notizie Roma del 11-09-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno celebrazioni oggi a Roma per i 150 anni dell’ Associazione Italiana editori l’istruzione dei ragazzi ha detto che le Presidente della Repubblica Sergio Mattarella E l’interesse primario e le istituzioni hanno il dovere di sviluppare la lettura che la presidente dell’associazione Ricardo Franco Levi auspicato che l’istruzione sia il centro della politica è lanciato l’allarme lettura definito nel gente Nazionale rasserenanti però chi dati sul mercato del settore il primo semestre ha fatto segnare un incremento del 3,8% Andiamo a Parigi Perché Michael Schumacher Ecco questa l’indiscrezione che trapela dal personale medico che si è alternato al capezzale della ex campione all’ospedale parigino. tu dove è stato ricoverato per una terapia probabilmente a base di cellule staminaliperò il mistero sulle reali condizioni dell’ex campione pericoronite Impossibile accedere al nosocomio ieri a far visita l’amico di sempre stato giantod L’economia in Italia traina l’export delle regioni lo rileva l’Istat precisando che nel secondo trimestre 2019 Ci stima una crescita congiunturale delle esportazioni per il centro è per il sud e le isole mentre sia il Nordest nord-ovest registrano una lieve diminuzione delle vendite il boom delle vendite all’estero delle regioni centrali è ancora più evidente dai dati semestrali nel periodo gennaio-giugno l’Istat ha riscontrato un incremento del 7,4 % delle vendite sui mercati esteri per il centro molto più contenuto per il sud più 2,5% del nord-est l’ultima notizia in chiusura sono circa 7 mila i bambini veneti non vaccinati ma non potranno entrare negli asili nido nelle scuole di infanzia regionali il numero emerge nella sintesi dei dati elaborati dalle Aziende Sanitarie del Veneto che indicano inizio settembre 3113 bambini in età da asilo nido e altri673 36 anni pronti per la scuola d’infanzia Per un totale di 6783 a cui tranne impedito gli accessi e servizi perché inadempienti alle disposizioni della legge Lorenzin Che dispone l’obbligo del vaccino è tutto grazie per averci seguito le muse tornano alla prossima edizione

