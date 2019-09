Ultime Notizie Roma del 11-09-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno il premier Giuseppe Conte è volata a Bruxelles per una serie di colloqui oggi la bunder Le Iene junker l’Italia è più forte scrive su Facebook il nuovo governo intendiamo svolgere un ruolo di primo piano in questa fase di Rinnovamento dell’Unione oppure sostenere gli investimenti sottolinea ancora con te mentre sul tema migratorio serve una gestione non emergenziale dei frutti con un automatico di sbarchi redistribuzione rimpatri forno appena Lita per chi non accoglie con te parlato di Italia digitale Green Economy investimenti per l’occupazione su questo vuole fare un patto con lui CGIL CISL e UIL sindacati gli scrivono chiedendo un incontro urgente sulla prossima legge di bilancio imminente che mi ama il momento Andiamo a Parigi Perché Michael Schumacher e cosciente questa l’indiscrezione che trapela damedico che si alternata al capezzale dell’ex campione all’ospedale Parigino Pompidou Dove è stato ricoverato per una terapia probabilmente a base di cellule staminali prosegue però il mistero sulle reali condizioni di Schumacher e per i tronisti è Impossibile accedere al nosocomio ieri a fargli visita l’amico di sempre giantod L’economia in Italia centro traina l’export delle regioni lo rileva l’Istat nel secondo trimestre 2019 si stima una crescita congiunturale delle esportazioni per il centro è per il sud e le isole mentre sia il nord-est sia al nord-ovest e registrano una lieve diminuzione delle vendite il boom delle vendite all’estero delle regioni centrali è ancora più evidente dai dati trimestrali nel periodo gennaio-giugno l’Istat ha riscontrato un incremento del 17,4 % delle vendite sui mercati esteri per il centro molto più contenuto per il sud più 2,5% del nord-est un’ultima notizia Anche Giada sono circa 7 mila i bambini non vaccinati che non potranno entrare negli asili nido nelle scuole d’infanzia regionale illa sintesi dei dati elaborati dalle Aziende Sanitarie del Veneto che indicano inizio settembre 3113 bambini in età da asilo nido e altri 3673 36 anni pronti per la scuola d’infanzia 26783 a tutti tranne impediti gli accessi e servizi perché fine adempimenti alle disposizioni della legge Lorenzin Che dispone l’obbligatorietà del vaccino è tutto grazie per averci seguito le muse torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa