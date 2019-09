Ultime Notizie Roma del 11-09-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione di 11 settembre in studio Giuliano Ferrigno politica in primo piano il premier Giuseppe Conte è arrivato a Bruxelles per una serie di colloqui da bunder lei ha junker l’Italia oggi e più scrive su Facebook che con il nuovo governo intendiamo svolgere un ruolo di primo piano in questa fase di Rinnovamento dell’Unione occorre sostenere gli investimenti sottolinea ancora mentre il tema migratorio serve una gestione non emerge Quale dei flussi con un meccanismo automatico di smaltire distribuzione rimpatri con penalità per chi non accoglie con te Ha parlato di Italia digitale Green Economy investimenti Per occupazione su cosa vuole fare un patto con il camion Europea CGIL CISL e UIL gli scrivono chiedendo un incontro urgente sulla legge di bilancio e la segreteria nazionale di Forza Nuova dato mandato al proprio ufficio legale di procedere contro Facebook Italia per ildiffamazione per tutti i reati relativi al attentato alla libertà di opinione commessi a danno del Movimento dopo che il social network ha bloccato pagine e profili vicina al movimento CasaPound previste manifestazione di Forza Nuova difesa del diritto alla libertà di opinione e di pensiero di essere già sawangan leader delle proteste di Hong Kong chiede l’Europa in Germania di condannare le violenze contro i manifestanti e Denuncia una nuova guerra fredda Nella regione Hong Kong e la nuova berlina la polizia sostiene negli ultimi tre mesi ha raggiunto un livello barbarico di violenza che ha dato luce verde a questa brutalità concludi in chiusura torniamo in Italia Sport MotoGP Valentino Rossi rasante racconta la parata con la sua moto Yamaha nel paese natale Tavullia è un sogno spiega il campione diventato realtà perché quando eravamo giovani guidavamo i nostri scooter abbiamo sempre sognato di attraversare il paese su una MotoGP mi sono divertito moltissimo la M1 aggiunto È sulla buona strada mi sono sentito bene per tutto Grazie per averci seguitonews torna la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa