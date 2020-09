Ultime Notizie Roma del 11-09-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale e venerdì 11 settembre Buongiorno dalla relazione da Francesco Vitale in studio l’ipotesi di una riduzione della quarantena per coronavirus da 14 a 10 giorni sarà valutato dal comitato tecnico scientifico nella riunione di martedì prossimo ancora il momento in tanti contagi in Italia 1597 in un giorno pronte di 94186 tamponi scuola quasi la metà del personale eseguito il test del 26 percento di questa è risultata positiva al covid E Berlusconi se si fosse ammalato a marzo-aprile molto probabilmente sarebbe morto secondo il dottor zangrillo prende di contagi da coronavirus in Corea viaggio in Francia che ieri ha registrato altri 9840 casain24ore attesa oggi una nuova stretta delle misure di prevenzione l’America Latina supera quota 8 milioni di contagi col però che sale a Quinto paese al mondo per casi totali Trump intanto si difende sul covid-19 mentito m’ha dettocedere al panico arresti domiciliari per i tre commercialisti vicini alla Lega coinvolti nell’inchiesta della procura di Milano con al centro la presunta compravendita prezzo gonfiato di un immobile a Cormano per la partecipata Regionale Lombardia Film Commission siamo assolutamente tranquilli finirà il nulla come tante altre inchieste affermano dal Partito Tra un po’ arriverà tua giornalista woodward di aver costruito un sistema nucleare un’arma che nessuno ha mai avuto nemmeno Putin XVI in Afghanistan gli Stati Uniti durano le truppe a 4000 soldati in breve tempo anticipa poi il presidente americano oggi cerimonia presso il sito del World Trade Center in ricordo gli attentati dell’11 settembre 2001 pioggia e temporali sono attesi oggi in Italia sul nord-ovest sulle Isole allerta Gialla in Lombardia Piemonte Sicilia e Sardegna Ieri un ciclone si è abbattuto sul suo di quest’ultima esempio 300 km orari sradicamento alberi allagando strade a Cagliari e provincia in poche ore caduta la pioggia di un mese alla mostra del cinema di Venezia oggi gli ultimi due film in concorso il favorito normal-landZao e tra una morte e l’altra di ilovepero fuori gara C’è Paolo Conte via con me di Giorgio Verdelli ritratto dal cantautore genovese scandalo abusi sessuali nella famiglia Gucci La nipote di Aldo Scusa Il patrigno e parla di complicità della madre Patrizia positivo alla coronavirus il presidente azzurro De Laurentiis che aveva partecipato all’assemblea della Lega Serie A tampone ora perde il PIN per i dirigenti di Juve Fiorentina e stampa Motori oggi prove libere di Formula 1 al Mugello e di MotoGP a Misano per il tennis La usa che abbatte la Brady e va in finale US Open Serena Williams in campo con Lazzarin Ca ed è tutto buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi restate con noi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa