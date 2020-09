Ultime Notizie Roma del 11-09-2020 ore 15:10

romadailynews radiogiornale pomeriggio dalla redazione venerdì 11 settembre in studio Giulia Ferrigno certificato medico obbligatorio per la riammissione a scuola Dopo tre giorni di assenza e la misura che chiedono i presidi alla vigilia del ritorno in classe con il Presidente dell’Associazione Giannelli materia sanitaria non interveniamo ma serve chiarezza dice la riammissione a scuola viene oggi senza certificati sono studenti si assenta la scuola non sai il perché potrebbe avere anche il virus ma se nessun medico visita saremmo di fronte ad una commissione Non ottimale Allora Bisognerebbe concludere introdurre un obbligo di certificazione al rientro Almeno sopra i 3 giorni di malattia Cambiamo argomento dire commercialisti vicini arrestati ieri insieme ad una quarta persona per il caso Lombardia Film Commission potrebbero ancora commettere delitti della stessa specie scrive il GIP di Milano Mo ti mando le misure cautelari il gruppo spiegamostrato una spiccata capacità organizzativa con perfetto riparto dei compiti e potenzialità operative si basa su legami interpersonali a base a Michele lavorativa e parentale in senso particolarmente stretti risalenti con cui del giudice nel tempo con un vincolo di solidarietà reciproca l’economia nel terzo trimestre si registrerà una risalita del PIL di circa il 9% contenuta rispetto al caldo del primo e secondo meno 17,6 % l’attività resta quindi compressa molto sotto i livelli precavida ferma Confindustria nella congiuntura Flash parlando di un rimbalzo parziale e tormentato il secondo trimestre secondo l’Istat intanto gli occupati sono diminuiti di 470 mila unità rispetto al primo trimestre è di 841000 sul secondo trimestre 2019 forte calo di lavoratori a termine autonomi il tasso di occupazione tra i 15 Ei 64 anni scende al 57,6 metà degli occupati persi e under 35 il tasso di disoccupazione8,3% per aumento degli inattivi ultime notizie in chiusura occorre discutere e stabilire Come fare tesoro del tempo dell’emergenza trasferendo sul nostro futuro esperienze competenze e conoscenze acquisite lo ferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è un intervento sul Corriere della Sera In occasione della settima edizione del tempo delle donne per il capo dello Stato c’è bisogno di avviare una di ampie libera da preconcetti su questo snodo cruciale se sia necessaria la luce del dramma appena vissuto modificare i paradigmi reimpostare le priorità anche di spesa e di investimenti e tutto grazie per averci seguito le news e tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa