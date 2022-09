Ultime Notizie Roma del 11-09-2022 ore 16:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno domenica 11 settembre io After in primo piano ieri lecita strategiche della regione di Cardiff in Ucraina sono tornati Nelle mani delle forze di Kiev galvanizzati dalla avanzate che gli stessi russi iniziano ad ammettere attribuendole però di un cambio di strategia per riorganizzare le truppe verso l’obiettivo prioritario della presa del donbass Ucraina nel giorno 200 dell’ offensiva militare russa spingono la controffensiva nel letto nel sud del paese acquistando centri Dammi di mano nemiche Il Comandante in Capo delle Forze Armate annunciato che in questo mese l’Ucraina riconquistato Oltre 3000 km quadrati di territorio dalle forze russe i negoziati vanno a singhiozzo e la Lucia non tutte le trattative con l’Ucraina ma ci sono alcuni ritardi che complicano il processo negoziale ha detto il ministro degli Esteri sergej la prof ha riferito che Vladimir Putin ha convocato un incontro con la Duma la camera bassa del Parlamentol’idea delle diverse fazioni Chi ha detto ancora utile al secondo resoconto di la prof dovrebbe capire che più allungo ritarda il processo più difficile sarà negoziali con noi andiamo in Scozia inizia oggi è l’ultimo viaggio della Regina Elisabetta apertura di moda finale della sua sepoltura il feretro della sovrana morta 96 anni il 8 settembre scorso ha lasciato la residenza scozzese per l’ultimo viaggio verso la sepoltura finale a Londra prevista lunedì 19 domani sarà esposto un primo maggio pubblico nella residenza reale ufficiale in città ali di folla si stanno radunando lungo il percorso per rendere tributo alla sovrana al passaggio del corteo da mercoledì verrà esposto per 4 giorni nel palazzo di Westminster prima dei funerali solenni di stato fissato per lunedì 19 possiamo ci negli Stati Uniti a 21 anni di distanza teniamo vivo il ricordo delle vite preziose che ci sono state rubate a Ground Zero shanksville pentagono Non dimenticheremo mai scrive su Twitter Joe biden e occasione del ventunesimo anniversario degli attacchi del 11 settembre di Stati Uniti ricordano oggi gli attentati tra le polemiche il dolore dei familiari delle quasi 3000che neppure dopo 21 anni trascorro a trovare pace da una parte i processi alle menti degli attentati che continuano ad essere rinviate a Guantanamo e l’altra i rapporti con l’Arabia Saudita considerato il paese culla della maggior parte dei terroristi delle Torri Gemelle la pagina più buia della storia americana per molti non è stato ancora definitivamente voltata torniamo in Italia in chiusura sono altri 7 milioni le studentesse e gli studenti e che torneranno a scuola per l’anno scolastico 2022-2023 molti domani lunedì 12 settembre i primi a rientrare in aula sono stati lo scorso 5 settembre gli alunni ed alunne delle province di Bolzano da domani però di fatto ufficialmente S che ha predisposto a livello regionale in Abruzzo Basilicata Friuli Venezia Giulia Lombardia Piemonte Veneto nella provincia di Trento il 13 settembre sarà la volta di bambini e ragazzi della Campania il 14 settembre le lezioni erano in via in Calabria Liguria Marche Molise Puglia Sardegna e Umbria il 15 riprenderanno in 10 in Emilia Romagna Lazio e Toscana in coda e 19 settembre lunedì prossimo Sicilia e Valle d’Aosta era l’ultima nonGrazie per averci seguito l’informazione torna alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa