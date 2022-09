Ultime Notizie Roma del 11-09-2022 ore 18:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione al microfono Giuliano Ferrigno in questa domenica 10 settembre in Ucraina in primo piano le forze di chi è che sono avanzati a nord di Carpi per fino a 30 miglia circa 50 km dal confine con la Russia stanno prendendo anche al sud adesso nella stessa regione è nato il comandante in capo kraino che aggiunto Kiev continua a liberare i territori occupati dalla Russia le truppe continuano ad avanzare consolidare le posizioni sul fronte meridionale in 5 giorni risultati hanno riconquistato più territorio di quanto le truppe russe abbiano mai occupato in totale da aprile Intanto ieri le truppe di Mosca hanno ucciso 10 civili nel regione di Donetsk che riferisce cookie in forma citando dichiarazione del capo dell’amministrazione militare regionale pubblicata su telegram è anche sottolineato che ogni crimine sarà punito è l’ultima settimana 10.000 a 60 persone hanno lasciato la regione di Donetsk nell’ambitopozione obbligatoria andiamo in Scozia inizia oggi è l’ultimo viaggio della Regina Elisabetta verso la dimora finale della sua sepoltura il feretro della sovrana morta 96 anni il 8 settembre scorso ha lasciato la residenza scozzese per ultimo viaggio verso la sepoltura finale a Londra prevista lunedì 19 domani sarà esposto un primo maggio pubblico nella residenza reale ufficiale in città ali di folla si stanno radunando lungo il percorso per andare tributa la Sovrana al passaggio del corteo da mercoledì verrà esposto per 4 giorni nel palazzo di Westminster prima dei funerali solenni di stato fissato per lunedì 19 possiamo ci negli Stati Uniti a 21 anni di distanza dal vivo il ricordo delle vite preziose che ci sono state rubate Ground Zero shanksville e al Pentagono Non dimenticheremo mai scrive su Twitter Joe biden e occasione del ventunesimo anniversario degli attacchi del 11 settembre Ricordami oggi gli attentati tra le polemiche il dolore dei familiari delle quasi 3000 vittime che neppure dopo 21 anni riesco a trovare pace è una parte i processi elementi degli attentati che continuano ad essere rinviate a Guantanamorapporti con la rabbia Saudita considerato il paese culla della maggior parte dei terroristi delle Torri Gemelle la pagina più buia della storia americana per molti non è stata ancora definitivamente voltata torniamo in Italia in chiusura su 37 milioni le studentesse e gli studenti che torneranno a scuola per l’anno scolastico 2022-2023 molti domani lunedì 12 settembre i primi a rientrare in aula sono stati lo scorso 57 gli alunni alunni delle province di Bolzano da domani però ufficialmente secondo i calendari predisposti a livello regionale in Abruzzo Basilicata al Friuli Venezia Giulia Lombardia Piemonte Veneto nella provincia di Trento il 13 settembre sarà la volta di bambini ragazzi della Campania il 14 settembre le lezioni prenderanno il via in Calabria Liguria Marche Molise Puglia Sardegna e Umbria il 15 riprenderanno invece in emilia-romagna Lazio e Toscana il 19 settembre lunedì prossimo Sicilia e Valle d’Aosta era l’ultima notizia Grazie per averci seguito informazione torno la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa