Ultime Notizie Roma del 11-10-2019 ore 09:10

romadailynews radiogiornale Un saluto dalla redazione di Roberta Frascarelli con l’escalation del conflitto in Siria decine di migliaia di civili sono in fuga dalle zone di combattimento si legge in una nota l’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati che chiede alle parti di rispettare il diritto internazionale umanitario civili e le infrastrutture Cimini non devono essere un obiettivo raccomanda l’altro commissario dell’ONU per i rifugiati Filippo grandi la Francia chiede una riunione della coalizione internazionale athesis per mettere ognuno davanti alle proprie responsabilità in gioco la nostra sicurezza pericolo dell’offensiva turca lo ha detto questa sera al telegiornale delle 20 su Franz il ministro degli Esteri francese Jean Yves le drianturca ha aggiunto il ministro estremamente grave poiché rimetti in discussione 5 anni di lotta contro l’isis via Libera del Consiglio dei Ministri al Decreto sulla scuola che prevede la stabilizzazione di 24000 docenti precari attraverso un concorso straordinario e che conferma L’intesa raggiunta dal ministro dell’istruzione Lorenzo fioramonti con i sindacati il primo ottobre l’approvazione ha raccolto Infatti il plauso delle organizzazioni sindacali che parlano di Patty rispettati anche sul concorso per i direttori dei servizi Generali ne ricorda previsto anche un nuovo concorso ordinario per docenti con il DL Inoltre viene sancito lo stop delle intro per i prestiti la cancelliera tedesca Angela Merkel si è pronunciata in favore dell’ impegno di ogni mezzo al ponte sentito dallo stato di diritto contro l’estremismo di destra e l’antisemitismo non c’è alcuna tolleranza detto la cancelliera a unprezzo della sindacato dei metallurgici a Norimberga in Baviera la cancelliera Inoltre si evita scioccata con me milioni di persone per il crimine di al ho scampato solo di poco Un terribile attacco alle persone nella Sinagoga a seguito delle iniziative militari turchi nella serie A nord orientale il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha disposto la convocazione alla Farnesina dell’ambasciatore della Turchia in Italia lo rende noto la Farnesina Aggiungendo che nel riaffermare l’importanza della cessazione di ogni azione laterale d’Italia ribadisce che l’unica strada percorribile per una soluzione duratura alla crisi siriana è rappresentata dal processo politico in corso totale ospiti delle Nazioni Unite come noto L’Italia ha la Digital Tax noi la faremo entrare in vigore dal primo gennaio è uno dei componenti della manovra lo ha detto il ministro dell’economia Roberto Gualtieri al terminenella misura c’era ma non operativa spiegato Gualtieri precisando che non vogliamo solo Digital Tax italiana ma vogliamo che sia collocata dentro una misura definitiva sul piano internazionale ci fermiamo qui Grazie per l’attenzione appuntamento alle prossime news

