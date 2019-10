Ultime Notizie Roma del 11-10-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale di nuovo Ben trovati dalla in studio Roberta Frascarelli la deputata repubblicana al congresso statunitense lì ce ne hai pronta a presentare nei prossimi giorni una legge che impone sanzioni alla Turchia per l’attacco alle Milizie curde la figlia dell’ex vicepresidente Nonostante sia una delle più stretti alleati di Donald Trump se un inserto oro delle critiche contro il presidente per aver abbandonato gli ho i curdi oltre venti deputati repubblicani avrebbero già espresso sostegno alla sua proposta una petroliera iraniana in fiamme al largo della Costa dell’Arabia Saudita a 120 km da Jeddah dopo essere stata colpita lo riferisco non l’agenzia di Stato ed altri media iraniani per la compagnia petrolifera Nazionale proprietario della petroliera è stata colpitamissile ti tratta di un attacco terroristico riferiscono fonti anonime al lisna al momento non è chiaro Quale sia l’entità del danno l’agenzia parla di una perdita di petrolio nel Mar Rosso è durato 5 ore l’interrogatorio di Stefan Valier lo ha segnalato l’emittente MTV riferendosi alle 3 mi sta di destra che ha cercato invano di un massacro nella Sinagoga di e poi ha ucciso due passanti e perito altre due persone coniugi secondo all’agenzia DPA è stato portato in carcere non precisato dove specie rinvio a giudizio la borsa di Tokyo apre l’ultima seduta della settimana consegno più seguendo il rialzo ho fatto segnare dagli indici statunitensi ritorna all’ottimismo sull’andamento delle trattative sul commercio internazionale tra Cecina e Stati Uniti in corso Washington dopo le ultime dichiarazioni del presidente Donald Trump indicates nel momento dello 0,50% sìCati ricambi Loriana si indebolisce sul dollaro 107, 80 e sull’euro a 118,70 sul carcere agli evasori fiscali c’è una valutazione in corso carcere per gli evasori È già previsto c’è una proposta in discussione non esprimento per la fattispecie più grave vedremo ha detto il viceministro all’economia Antonio misiani a Radio anch’io su Radio Rai 1 e per tutto Grazie dell’attenzione puntamento alle prossime news

