Ultime Notizie Roma del 11-10-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione l’informazione Gabriella Luigi in studio escalation militare in Siria dopo l’attacco della Turchia nelle zone del conflitto migliaia di persone sono in fuga il governo di Ankara fa sapere che il primo soldato dall’inizio delle operazioni a Washington e si discute delle sanzioni alla Turchia la deputata repubblicani al congresso Licini è pronta a presentare una legge ieri era presidente turco ha minacciato l’Europa di scatenare un invasione di rifugiati se insistere a ostacolare l’operazione definendola una occupazione il ministro degli Esteri italiano di Maio invita all’Europa a non accettare ricatti ad agire con una sola voce Intanto il MoVimento 5 Stelle stringe attorno ai grandi evasori con l’abbassamento delle soglie di punibilità e l’aumento dellefino a 8 anni di carcere i pentastellati provano inserire nel decreto fiscale misure per rendere più facile mandare in prigione gli evasori fiscali Anche se su questo punto manca un’intesa nel governo il viceministro all’economia Antonio misiani del PD fa comunque sapere che sull’argomento c’è una valutazione in corso per ora le misure previste contro l’evasione portano una dote da circa 3 miliardi e 3 alla legge di bilancio si tratta di poco meno della metà dei 7 miliardi e due attesi dalla lotta all’evasione ma diverse voce ancora compaiono in bianco della riscossione dei tributi locali da parte dei comuni al meccanismo del Flashback per incentivare l’uso della moneta elettronica una cittadino italiano è stato ucciso a coltellate in Indonesia si tratta di Luca Aldovrandi 52 anni originario di Guastalla provincia di Reggio Emilia il corpo è stato trovato nel suo appartamento da un dipendente del bar gestito dalla vittima che da anni faceva l’operatore turistico in un villaggio sull’isola di pulauResto del Carlino Air sospetti della polizia di Sepang si concentrano su un dipendente che sarebbe stato fermato a disposizione delle autorità locali per essere interrogato una petroliera iraniana invece stata al largo della Costa dell’Arabia Saudita da due esplosioni distinti e probabilmente causate da missili lo riporta la compagnia petrolifera nazionale a cui la nave appartiene la petroliera sabit si trova 120 km al largo di Jeddah secondo l’agenzia statale si tratta di un attacco terroristico ci sarebbero anche perdite di petrolio nel Mar Rosso la compagnia fa sapere che l’equipaggio è il la nave stabile e a Borgo non c’è nessun incendio per il momento è tutto vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa