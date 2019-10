Ultime Notizie Roma del 11-10-2019 ore 12:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno della redazione appuntamento con l’informazione Gabriella Luigi in studio Premio Nobel per la pace 2019 assegnato al premier etiope medali una decisione a sorpresa secondo i bookmaker ci sarebbero stati Greta thunberg e il papa in corsa c’erano 301 candidati tra cui anche il leader è indigeno brasiliano e la Premiere della Nuova Zelanda yasinda la prossima settimana il Consiglio Europeo si discuterà della possibilità di infliggere sanzioni alla Turchia per il conflitto con la Siria lo ha annunciato la bici per gli affari europei francese Amélie de montchalin e anche a Washington e la deputata repubblicana è pronta a presentare una legge che prevede sanzioni per Ankara dopo laLe Milizie curde secondo l’osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria l’avanzata turca prosegue lenta i militari di erdogan hanno conquistato finora 11 località minori a e dell’eufrate migliaia di persone fuggono dalle zone di battaglia una petroliera iraniana che si trovava al largo della Costa dell’Arabia Saudita è stata colpita da due missili lo noto l’agenzia Statale dei Runner smentendo le precedenti versioni che parlavano di esplosione sullo scafo della seguiti la perdita di petrolio dalla nave al minimo precisa l’agenzia e la situazione sotto controllo alcuni testimoni citati dai media sauditi riferiscono che da Giada è visibile un’alta colonna di fumo che sale dal mare un cittadino italiano è stato ucciso a coltellate in Indonesia si tratta di Luca aldobrandi 52 anni originario di Guastalla in provincia di Reggio Emilia al corpo è stato trovato nel suo appartamento da un dipendente del Bargedella vittima sull’isola di Puglia web sopra al frigorifero sarebbe stato trovato un coltello probabilmente l’arma del delitto sporco di sangue lo riporta il Resto del Carlino e sospetti della polizia si concentrano su un dipendente fermato mentre stava rientrando nel suo paese natale a nord di Sumatra il movente sarebbe un diverbio poi degenerato è tutto il momento Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa