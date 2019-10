Ultime Notizie Roma del 11-10-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale ritrovato l’ascolto della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio è stato assegnato il Premio Nobel per la pace 2019 al premier etiope medali una decisione a sorpresa secondo i bookmaker Infatti i favori di stati Greta thunberg ed il papa in corsa c’erano 301 candidati tra cui anche leader indigeno brasiliano raoni metuktire e la Premiere della Nuova Zelanda Yassin Garden la prossima settimana al Consiglio Europeo si discuterà della possibilità di infliggere sanzioni alla Turchia lo annunciato la viceministra per gli affari europei francese Amélie de montchalin e anche a Washington la deputata repubblicana liccini è pronta a presentare una legge che prevede sanzioni per Ankara dopo l’attacco alle Milizie curde secondo l’osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria e intanto l’avanzata turcasegue lenta ai militari di erdogan hanno conquistato finora 11 località minori a est dell’eufrate migliaia le persone in fuga dalle zone di battaglia l’esercito e Turco ha fatto sapere che è stato ucciso il primo soldato di Ankara una nuova fase eruttiva sul l’Etna sta interessando i crateri sommitali del vulcano con boati ed abbondante in emissione di cenere lavica disposta la chiusura di un settore dello spazio aereo sarà consentito l’arrivo di 4R ogni ora mentre le partenze non superano limitazioni ma non si escludono ritardi e disagi le malattie legate all’obesità faranno 90 milioni di morti nei paesi OCSE nei prossimi 30 anni con una riduzione dell’aspettativa di vita di 3 anni e una riduzione del PIL del 3 % lo afferma la stessa organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo pubblicati In occasione della Betty di lei che si celebra oggi in tutto il mondo più di metà della popolazione36 paesi dell’organizzazione è sovrappeso e quasi una persona su quattro è obesa i paesi già spendono Lotto e 4% del PIL per i problemi relativi al obesità in termini di perdita di prodotto interno lordo nei prossimi 30 anni per l’Italia sarà del 2:08 % è tutto dalla redazione Vi auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa