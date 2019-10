Ultime Notizie Roma del 11-10-2019 ore 14:10

romadailynews radiogiornale 1 Buon pomeriggio della redazione appuntamento con informazione è stato assegnato al premier etiope Avvia medali il Premio Nobel per la pace 2019 una decisione a sorpresa secondo i bookmaker Infatti i favoriti erano Greta thunberg e il papa in corsa 301 nomi tra cui anche quello del leader indigeno brasiliano era un Imetec Tire e la Premiere della Nuova Zelanda yasinda ardern sul conflitto turco Siriano l’Unione Europea la prossima settimana discuterà della possibilità di infliggere sanzioni alla Turchia l’annuncio l’ha dato la viceministra per gli affari europei francese amarin emotion anche gli Stati Uniti con la deputata repubblicana Licini sono pronti a presentare una legge che prevede sanzioni per Ankara dopo l’attacco alle Milizie curde secondo l’osservatorio nazionalediritti umani l’avanzata turca prosegue lenta i militari di erdogan hanno conquistato finora 11 località minori a est dell’eufrate migliaia di persone sono in fuga dalle zone di battaglia sul attacco alla Sinagoga di Halle in Germania l’attentatore ha confermato di aver agito con un movente di estrema destra e antisemita lo scrive l’agenzia tedesca DPA forno indiscrezioni sull’interrogatorio di Stefano da parte del giudice per le indagini preliminari l’indicazione del movente importanza Perché mancano ancora indizi che il ventisettenne abbia qualche legame organizzazioni di estrema destra secondo quanto affermato ieri dalla procura federale il presidente della sassonia-anhalt Ryanair Hasselhoff ieri ha detto che non era nei radar di alcun organo di sicurezza parliamo di Digital Tax dopo il varo dall’Europa entrerà in vigore nel gennaio del 2020 Nella Manovra nel decreto fiscale un piano casagoverno da un miliardo per la rinascita urbana i fondi saranno cumulabili con misure come il sismabonus ed Ecobonus che sarà prorogato insieme alla cedolare secca ci sarà un finanziamento delle regioni e l’apporto di risorse da cassa depositi e prestiti e fondi privati locali al rinvio sul pareggio di bilancio intanto arrivato ieri dalla camera con appena 3 voti sopra il limite per l’approvazione malumore nella maggioranza per le assenze in e Puglia deliberato lo scioglimento per 18 mesi del consiglio comunale di Cerignola in provincia di Foggia ed il contestuale affidamento della amministrazione dell’ente ha una commissione di gestione straordinaria a motivare la decisione gli accertamenti che hanno individuato condizionamenti dell’amministrazione comunale da parte dei locali organizzazioni criminali è tutto dalla redazione di auguro una buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa