Ultime Notizie Roma del 11-10-2019 ore 15:10

romadailynews radiogiornale informazione Gabriella Luigi studio Buon pomeriggio della redazione continua l’escalation della crisi siriana dopo l’attacco curdo i militari di erdogan hanno conquistato finora 11 località minori a Est dell’eufrate e migliaia di persone fuggono dalle zone di battaglia dall’Unione Europea arriva un allarme c’è seria preoccupazione fuori un Fighter dicono fondi europei altamente qualificate la prossima settimana al consiglio si discuterà della possibilità di infliggere sanzioni alla Turchia al congresso statunitense la deputata repubblicana liceo fa sapere di essere pronta a presentare una legge in proposito l’operazione militare nel nord della Siria stiamo difendendo le frontiere turche ma anche quelle della NATO e dell’Unione Europea Attack è l’ambasciatore turco in Italia mureaza di mensiliOcchio che i miliziani dell’isis li detenuto in possano fuggire non sono sicuro che anche la possa prendere il controllo della situazione dice il presidente russo Vladimir Putin Premio Nobel per la pace 2019 al premier etiope a pedali il riconoscimento è stato assegnato per i suoi sforzi per raggiungere la pace e la cooperazione internazionale e in particolare per la sua decisiva iniziativa per risolvere il conflitto di confine con la vicina Eritrea l’Etiopia è fiera in quanto nazione dell’assegnazione del premio ha fatto sapere l’ufficio del primo ministro sono ottimista sul futuro dell’Europa e l’Euro È più popolare che mai lo ha detto il presidente della BCE Mario Draghi alla cerimonia per il conferimento di una laurea honoris causa La Cattolica una politica di bilancio più attiva nell’euro zona renderebbe possibile regolare le politiche della BCE più velocemente ha detto draghi prosegue il dibattitomaggioranza sulla manovra il MoVimento 5 Stelle in pressing sul carcere per gli evasori fiscali c’è una valutazione in corso dice il viceministro dell’economia del PD misiani il carcere per gli evasori È già previsto c’è una proposta in discussione di inasprimento per le fattispecie più grave vedremo ha detto dall’iran e confermano che la petroliera iraniana che si trovava al largo della Costa dell’Arabia Saudita è stata colpita da due missili smentite quindi le voci che parlavano di esplosioni sullo scafo la perdita di petrolio dalla nave in mare è al minimo precisa no Ponti anni ha né la situazione sotto controllo alcuni testimoni riferiscono che la Giorgia è visibile un’alta colonna di fumo che sale dal mare è tutto dalla redazione Vi auguro un buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa