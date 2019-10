Ultime Notizie Roma del 11-10-2019 ore 16:10

romadailynews radiogiornale 1 Buon pomeriggio della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio sulla crisi siriana continua l’escalation delle tensioni dopo l’attacco Curto e militari di erdogan hanno conquistato finora 11 località minori ad est dell’eufrate migliaia le persone in fuga dalle zone di battaglia l’Unione Europea lancia un allarme c’è seria preoccupazione sui Foreign Fighters dicono fondi europei altamente qualifi la prossima settimana al Consiglio Europeo si discuterà della possibilità di infliggere sanzioni alla Turchia al congresso americano la deputata repubblicana che fa sapere di essere pronta per dare una legge in proposito con l’operazione militare nel nord della Siria stiamo difendendo le frontiere turche ma anche quelle della NATO e dell’Unione Europea ha detto l’ambasciatore turco in Italiac’è il rischio che i miliziani dell’isis Coeli detenuti possano fuggire non sono sicuro che ancora possa prendere il controllo della situazione ha detto il presidente russo Vladimir Putin e la cronaca una bimba di un anno è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Riuniti di Foggia per avere ingerito droga quasi certamente cannabinoidi la bimba in coma farmacologico A quanto si apprende da fonti investigative la bimba è stata portata ieri sera in ospedale dei genitori una coppia di nomadi di nazionalità croata Al momento la posizione della coppia Vaglio degli inquirenti Renault annunciato l’allontanamento del direttore generale terribile e la sua sostituzione temporanea con la direttrice finanziaria Clotilde decisione è stata decisa in un CDA straordinario il siluramento di bollore anticipato nei giorni scorsi è avvenuto Per iniziativa del presidente di Giandomenico suonare con l’appoggio dello stato francese che15% del capitale del gruppo da mesi le voci sulle divergenze tra bollo resinare erano all’ordine del giorno bollore ha parlato di un colpo di mano clamoroso affetto da fibrosi cistica un paziente di 47 anni è stato sottoposto al trapianto combinato polmoni fegato pancreas all’ospedale Molinette di Torino il trapianto il primo in Italia in Europa di Ben quattro organi secondo la Città della salute e della scienza di cui Le Molinette fanno parte è durato oltre 15 ore da tecnicamente riuscito il paziente che era stato trasferito con un volo da Bari e ora nella terapia intensiva cardiochirurgica e non appena possibile però dimesso dalla rianimazione per il momento è tutto vi auguro un buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa