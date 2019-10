Ultime Notizie Roma del 11-10-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale Buonasera della redazione informazione Gabriella Luigi in studio Andiamo subito al confine Siriano dove prosegue l’escalation di tensione migliaia di persone in fuga dopo attacco della Turchia nella zona del conflitto anche a sapere che è stato ucciso il primo soldato dall’inizio delle operazioni i turchi hanno conquistato finora 11 località minori adesso dell’eufrate l’Unione Europea lancia un allarme Cesare preoccupazione sui Foreign Fighters la prossima settimana il Consiglio Europeo si discuterà della possibilità di infliggere sanzioni alla Turchia questa cosa al congresso statunitense Dov’è la deputata repubblicana fa sapere di essere pronta a presentare una legge in proposito con l’operazione militare sul nord della Siria stiamo difendendobandiere turche ma anche quelle della NATO e dell’Unione Europea sostiene l’ambasciatore turco in Italia Murat Salim esenli c’è il rischio che i miliziani dell’isis Coeli detenuti possono fuggire non sono sicuro che anche la possa prendere il controllo della situazione ha detto il presidente russo Vladimir Putin una petroliera iraniana che si trovava al largo della Costa dell’Arabia Saudita è stata colpita da due missili ha confermato quanto accaduto l’agenzia statale dite Iran smentendo voci precedenti che parlavano di esplosioni sullo scafo della nave SBT la perdita di petrolio dalla nave è al minimo precisa l’agenzia la situazione sotto controllo alcuni testimoni riferiscono che la Giada è visibile un’alta colonna di fumo che sale dal mare un cittadino italiano è stato ucciso a coltellate in Indonesia si tratta di Luca Aldovrandi 52 anni originario di Guastalla in provincia di Reggio Emilia il corpo è stato trovato nelappartamento da un dipendente del bar gestito dalla vittima sull’isola di pulau è sopra il frigorifero sarebbe stato trovato un coltello sporco di sangue presumibilmente l’arma del delitto i sospetti della polizia si sono concentrati su un dipendente fermato mentre stava rientrando nel suo paese natale a nord di Sumatra il movente sarebbe un diverbio poi degenerato andiamo in chiusura di scuola Torniamo sul problema degli insegnanti abilitati con diploma magistrale a rischio licenziamento o di mancato rinnovo del contratto ogni nuova sentenza del Consiglio di Stato fiorentemente nuovi rispetto sentenze passate espone questi insegnanti a rischio licenziamento esclusione per un aggiornamento delle normative sentiamo Marcello Pacifico presidente del sindacato ANIEF di 40.000 maestra che potrebbe essere deciso dell’Antico corso dell’anno ci sono 7000 m personal trainer Wally con riserva qualcuno di loro ha vinto il concorso straordinarioanno di prova Ci vediamo a questo punto cosa vuole fare il governo Noi siamo pronti a partecipare ai tavoli tecnici sia per il rinnovo del contratto rinnovo Messina Per per risolvere il problema della continuità didattica macchia problema di chi è investito tanti anni di insegnante bambini oggi si ritrova qualificato da quello che gli ha permesso di insegnare che l’ha pure valutato è tutto dalla redazione di auguro una buon proseguimento di ascolto

