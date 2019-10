Ultime Notizie Roma del 11-10-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale una buona sera della redazione appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio Andiamo nel Regno Unito a Manchester dove c’è stato un accoltellamento aggressione nei pressi del centro commerciale La polizia di essere arrestato un uomo sulla quarantina cinque le persone accoltellate investigatori hanno precisato che l’uomo il quale secondo testimoni accoltellato è attaccato a caso diverse persone è accusato di aggressione aggravata ed è attualmente interrogato il bilancio delle vittime potrebbe non essere definitivo a greater Manchester Police arresta causa sul possibile movente in un comunicato diffuso Avvia Twitter ma non esclude la pista del terrorismo dall’Unione Europea arriva un allarme sulle scale Action è della crisi siriana dopo l’attacco curdo c’è seria preoccupazione sui Foreign Fighters dicono fonti europee altamente qualificate c’è il rischioi miliziani dell’isis Beli detenuti possono fuggire dice Vladimir Putin i militari di erdogan hanno conquistato finora 11 località minori a Est dell’eufrate e migliaia di persone fuggono dalle zone di battaglia 7 civili sono stati uccisi oggi il premier Conte sottolinea anche si fermi l’Unione Europea non accetti ricatti il Premio Nobel per la pace 2009 è stato assegnato al premier etiope Avvia come da lì il riconoscimento è stato assegnato per i suoi sforzi per raggiungere la pace e la cooperazione internazionale e in particolare per la sua decisiva iniziativa per risolvere il conflitto di confine con la vicina eritrea-etiopia e fiere in quanto nazione dell’assegnazione del premio ha fatto sapere l’ufficio del primo ministro Intanto è polemica sull’assegnazione del alla letteratura apetrans Che le madri di Srebrenica hanno duramente condannato la commissione perché anche accusato di aver appoggiato il crimini di Slobodan Milosevicera come la dice e hanno annunciato la decisione di chiedere ufficialmente il ritiro di tale riconoscimento un uomo che ha difeso i carnefici delle guerre balcaniche non può ricevere il Nobel ha detto munira subasic e Presidente dell’Associazione che riunisce le madri delle vittime della strage anche il Kosovo chiede il ritiro del premio nella cronaca a una bimba di un anno è ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell’ospedale Riuniti di Foggia per avere ingerito droga quasi certamente marijuana la bimba è in coma farmacologico quanto si apprende da fonti investigative la bimba è stata portata ieri sera in ospedale dai genitori una coppia di nomadi di nazionalità croata commenta la posizione della coppia è al vaglio degli inquirenti è tutto della redazione buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa