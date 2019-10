Ultime Notizie Roma del 11-10-2019 ore 19:10

romadailynews radiogiornale Buonasera della redazione ha appuntamento con informazione Gabriella Luigi in studio in apertura andiamo a Manchester dove quest’oggi un uomo coltello alla mano ha colpito 5 persone nei pressi di un centro commerciale in centro città i cinque sono rimasti feriti il bilancio potrebbe non essere definitivo la greater Manchester Police resta causa sul possibile movente in un comunicato diffuso via Twitter ma non esclude la pista per l’uomo secondo testimoni accoltellato è attaccato a caso diverse persone accusato di aggressione aggravata ed è attualmente sotto interrogatorio allarme dell’Unione Europea sulla crisi siriana l’escalation a Potrebbe causare la fuga di Foreign Fighters attualmente detenuti nelle prigioni nel nord della Siria c’è il rischio che i miliziani possono fuggire lo dice ancheil presidente russo Vladimir Putin militare di erdogan hanno conquistato piccoli centri a est dell’eufrate migliaia di persone sono in fuga dalle zone di battaglia 7 civili sono stati uccisi il premier Conte lancia un messaggio anche alla si fermi l’Unione Europea non accetti ricatti due missili invece hanno centrato una petroliera iraniana che si trovava al largo della Costa Arabia Saudita smentite quindi le precedenti versioni che parlavano gli esplosioni sullo scafo della nave SBT la perdita di petrolio in mare è al minimo lo precisa l’Agenzia Nazionale la situazione sotto controllo alcuni testimoni riferiscono che la Gedda per diverse ore era visibile una colonna di fumo alzarsi dal mare il prezzo del greggio wtf saluta $54 €0,40 al bar mentre Il Brand ha segnato 50 996 dollari a Barile il presidente uscente della BCE Mario Draghi ha ricevuto una laurea honoris causa all’università La Cattolica sonosul futuro dell’Europa e l’Euro È più popolare che mai ha detto draghi prosegue il dibattito nella maggioranza sulla manovra Movimento 5 Stelle in pressing sul carcere per gli evasori fiscali c’è una valutazione in il carcere per gli evasori È già previsto c’è una proposta in discussione di inasprimento per le fattispecie più gravi dice il viceministro all’economia del PD misiani è tutto dalla redazione Vi auguro una buona serata

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa