Ultime Notizie Roma del 11-11-2019 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio 5 militari italiani in Iraq sono rimasti feriti tre dei quali in modo grave uno ha subito l’amputazione parziale della gamba si tratta di incursori della Marina e dell’esercito un ordigno esplosivo rudimentale detto nata al passaggio del team misto di forze speciali italiane mentre stava svolgendo attività di addestramento della sicurezza locale impegnata nella lotta all’isis nel kurdistan iracheno Oggi riunione del consiglio supremo di difesa con Mattarella e Conte c’è un ordine di cattura per murales e militari lo stanno cercando incrocia famba così chiamato leader dei comitati civici che hanno portato ieri del presidente Boliviano Spagna i socialisti di Sanchez vincono ma senza maggioranza col buio dell’ultradestra divox ed oggi tre giorni di protesta in Catalogna Romania iohannis Ed anzi la Albail destino dell’ex Beretta pesa un filo il governo lavora un piano negoziale da mettere sul tavolo domani quando potrebbe esserci il secondo incontro con Aster orbitals Italia viva questa mattina presenterà un emendamento al DL fiscale per ripristinare lo scudo penale così come era stato pensato da Renzi Emiliano intanto ha convocato per oggi a Bari le parti sociali del territorio una nuova perturbazione proveniente dall’Africa interessa oggi le regioni meridionali dell’Italia portando piogge e venti forti e mareggiate allerta arancione in Sicilia Calabria Basilicata scuole chiuse oggi a Crotone Catanzaro altri comuni calabri ieri prima neve sulla Sila danni ingenti alle coltivazioni nel Salento per la grande violenti scontri questa mattina Hong Kong tra polizia e manifestanti impegnati a bloccare la circolazione stradale almeno 2 persone sarebbero state colpite dai colpi di pistola sparati dagli agenti e Taiwan non entrambi secondo i media locali filmati postati sui social sono stati portati via in ambulanza ed erano coscienti la crisi Libica è il dottindicazioni stradali per i contenuti della cena di lavoro in programma stasera a Villa Doria Pamphili tra Conte è la Merkel a Bruxelles il Consiglio dei ministri degli Affari Esteri europeo secondo la nga la malta avrebbe negoziato coordinamento segreto con la guardia costiera Libica per riportare I migranti in Africa nella dodicesima giornata della Serie A di calcio Cagliari Lazio volano al terzo posto battendo rispettivamente 5242 Lecce la Juventus supera 10 il Milan perdono terreno invece Atalanta e Roma 0-0 in casa della Sampdoria è ko 20 a Parma Udinese Spal finisce 0 a 0 oggi raduno degli Coverciano per il tennis berrettini battuto da Djokovic nella prima alle Finals di Londra E questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto e appuntamento a più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa