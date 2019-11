Ultime Notizie Roma del 11-11-2019 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla stazione da Francesco Vitale in studio il presidente Boliviano Evo Morales annunciato le proprie dimissioni dopo settimane di crescenti proteste che denunciavano Broglie contestavano i risultati delle presidenziali del 20 ottobre il presidente ha annunciato nuove elezioni poi prestato dall’esercito ha fatto il passo indietro Voglio dirvelo la lotta Non finisce qui gli umili poveri settori sociali continueranno questa lotta per l’uguaglianza la pace è importante dire la gente che il mio dovere come presidente cercare questa falsificazione ha dichiarato Morales in un video Spero che Carlos mesa Eloise Fernando Camacho abbiano capito il mio messaggio non maltrattare sorelle e fratelli le bugie usare la gente al giunto poco prima dell’annuncio delle dimissioni le forze armate lo avevano invitato a fare una passo indietro e rimaniamo all’estero attentatoesplosivo con contro militari italiani delle forze speciali in Iraq e nei pressi di kirkuk cinque i feriti di cui tre in gravi condizioni nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita ma uno dei militari ha subito l’amputazione di una gamba questa ieri mattina poco dopo le 11 questo ordigno esplosivo rudimentale ed è tornato al passaggio di un team che stava svolgendo attività di addestramento in favore delle forze di sicurezza irachene impegnate nella lotta all’isis la procura di Roma ha aperto un fascicolo per attentato con finalità di terrorismo e lesioni gravissime attualmente sono 1100 i militari italiani impegnati in Iraq attacco cade a soli 2 giorni dal sedicesimo anniversario della strage di Nassiriya è ancora stato in Spagna nel voto in 4 anni paese esce dalle urne ancora senza una maggioranza Chiara in Parlamento i socialisti di Pedro Sanchez ottengono più Deputati di tutti 120 ma tutt’altro che sufficienti per governare da solitripolari recuperano Dalton fu storico della Primavera scorsa passando da 66 a 87 ma è l’ultradestra di moxa segnare il boom di Giornata più che raddoppiato ib6024 ottenuti con il voto del 28 aprile 52 dato che in tarda serata Fa esultare Lidl Santiago abascal stiamo la terza forza politica la formazione di sinistra potremmo essere ridimensionata passando proprio quasi ultimato da 43 Deputati e 35 Hz ciudadano scrolla da 57 610 al sesto posto cedendo il passo anche Ice che era repubblicana che si assesta al quinto posto con 3 seggi per la maggioranza ne occorrono 176 irto e pur essendo in testa non avrebbe più i numeri necessari per un governo lo sport la Juventus batte il Milan nel posticipo della 12a giornata di ti riporto in testa al campionato scavalcando l’Inter La partita finisce 10 per i bianconeri a sbloccare il risultato un gol al settantottesimo di Paolo di Bala subentrato a Cristiano Ronaldo che sembra non aver gradito troppotraduzione di bianconeri non hanno però vita facile contro il Milan rinvigorito dalla cura Pioli l’attaccante argentino ha sfruttato un bell’assist di Higuain e liberandosi della marcatura di Romagnoli ha incrociato e quindi Traffic Donnarumma con un preciso rasoterra e rosso ne riescono comunque a testa alta dallo Juventus Stadium avendo messo in difficoltà soprattutto nel primo tempo i bianconeri con questa vittoria la squadra di sarri risponde quindi all’Inter raggiunge quota 32 punti e riportandosi al primo posto un punto sopra rivali nerazzurri sempre più delicata la posizione invece del Milan che con appena 13 punti resta nelle parti basse della classifica appena sopra la quota salvezza e c’è tempo ancora per un’altra notizia continua ai massimi livelli l’emergenza incendi in tre stati di Australia New South Wales Dove è stato dichiarato lo stato di pericolo catastrofico nell’aria periferica di Sydney e nelle regioni limitrofe al Nord in Queensland Economy or estensione intensità in western Australia in questa stagione degli incendi ancora agli inizi oltre un milione diterritorio sono rimasti finora inceneriti in un continente in preda a una grave siccità fare al totale delle tre stagioni precedenti tre persone sono morte finora tra le fiamme almeno 150 proprietà sono rimaste distrutta ma il numero destinato ad aumentare quanto il terreno sarà accessibile e questa era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa