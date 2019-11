Ultime Notizie Roma del 11-11-2019 ore 10:10

romadailynews radiogiornale è ancora buona giornata dalla redazione Francesco Vitale in studio non si placa la tensione a Hong Kong dove da settimane sono in Corso violenti scontri tra polizia e manifestanti intorno alle 7 del mattino locali da mezzanotte in Italia gli agenti sparano a distanza ravvicinata contro un gruppo di giovani mascherati che sta bloccando le strade nel quartiere di Taiwan Hong con barricate almeno tre colpi di pistola sparati ad altezza uomo due giovani vengono feriti Entra con i media locali e filmati postati sui social vengono soccorsi portati via in ambulanza 121n secondo le prime informazioni sarebbe in condizioni critiche La pallottola avrebbe colpito il fegato è un rene dell’altra non ci sono ancora notizie certe e rimaniamo all’estero ieri 5 militari italiani in Iraq sono rimasti feriti 3D quali in modo grave in un attentato a un centinaio di chilometri da sole imaniadi cosa milioni di abitanti nel nord del paese si tratta di incursori della Marina e dell’esercito un ordigno esplosivo rudimentale ed è tornato al passaggio del film misto di forze speciali italiane mentre stava svolgendo attività di trattamento della sicurezza locale impegnata nella lotta all’isis nel kurdistan iracheno uno dei feriti ha subito l’amputazione parziale delle gambe Oggi intanto si riunisce il consiglio supremo di difesa ministro Guerini che la missione andrà avanti non ci sono dubbi e torniamo in Italia per tornare a parlare della maltempo scuole chiuse in diversi comuni siciliani nella giornata di oggi la protezione civile regionale ha diramato l’allerta arancione per le prossime 24 ore il primo ad annunciare la chiusura di oggi per via degli istituti scolastici è stato il sindaco di Agrigento Lillo Fioretta Ed ora la politica soltanto se metalveneta dirci che rispetterà gli impegni previsti dal contratto cioè produzione nei termini previsti piena occupazione acquisto delle ti va nel 2021 potremmo valutare unnuova forma di scudo il premier Giuseppe Conte in un’intervista hai fatto così Cile braccio di ferro che la multinazionale Anglo indiana disimpegno dall’eccessiva con te Ha detto che ci sarà un nuovo incontro a breve Tony titolari annuncia una battaglia legale uno procedimento tutelare per ottenere dal tribunale di Milano una verifica giudiziaria sulle loro e le nostre ragioni entro 7-10 giorni E questa era l’ultima notizia linea alla regia e buon proseguimento di ascolto

