Ultime Notizie Roma del 11-11-2019 ore 11:10

romadailynews radiogiornale trovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli apriamo questa edizione con Hong Kong violenti scontri questa mattina tra polizia e manifestanti impegnati a bloccare la circolazione stradale almeno 2 persone sarebbero state colpite dai colpi di pistola sparati dagli agenti a Taiwan o è un ragazzo ventunenne il ferito più grave che è stato colpito da un colpo di pistola ravvicinato sparato da un agente di polizia Luis Fernando Comacchio leader indiscusso del movimento dei comitati civici che ha portato alle dimissioni del presidente della Bolivia ha sostenuto è confermato iniziano ordine di cattura per Evo Morales Presidente del come te però Santa Cruz adulto che la polizia e militari lo stanno cercandonel luogo dove ti hanno tolto i militari ai fine detto gli hanno tolto l’aereo presidenziale lui è nascosto e lo cercano giustizia arcelormittal Salvini al lago per Taranto a Taranto dei lavoratori del centro Quando ci sarà una soluzione stiamo lavorando c’è pure dalla posizione per una soluzione lo ha fermato Matteo Salvini segretario della Lega parlando a lei di radio e dicendo che il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte poteva pensarci prima di mettere il rischio il futuro di una città e di migliaia di lavoratori non facendo quello che hanno fatto per cui da Conte Zingaretti è Di Maio arrivano ora lacrime di coccodrillo la produzione industriale settembre diminuita dello 0,4% su agosto e noi 2,1 tu lo stesso mese del 2018 lo rende noto l’Istat con il dato corretto per gli effetti del calendario ci fermiamo qui Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

