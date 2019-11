Ultime Notizie Roma del 11-11-2019 ore 13:10

romadailynews radiogiornale di nuovo Bentrovati dalla redazione in studio Roberta Frascarelli un uomo è stato dato alle fiamme a Hong Kong in una giornata di scontri violenti tra manifestanti Pro democrazie polizia ora in condizioni critiche per le ustioni secondo grado sul 28% del corpo tra braccia e torace l’episodio ancora da ricostruire è stato riportato come avvenuto nel primo pomeriggio a Mahon Channel uomo di mezza età si è confrontato con un gruppo di giovani attivisti accusandoli di essere britannici e non cinesi una persona gli avrebbe versato poi del liquido infiammabile applicando le fiamme l’ex premier Silvio Berlusconi è arrivato nell’aula bunker dell’ucciardone di Palermo dove dovrebbe deporre davanti alla Corte d’Assise d’Appello che celebra il processo di secondo grado sulricetta trattativa stato-mafia citato dai legali dell’imputato a Marcello Dell’Utri però sentito come testimone assistito la Turchia espulso il primo Foreign Fighters del detenuto nelle sue carceri si tratta di un cittadino americano secondo quanto riferito dal portavoce del Ministero dell’Interno altri strategia di sti tedeschi del califfato saranno giovedì ho un terrorista straniero americano è stato espulso dalla Turchia dopo che tutti i passaggi burocratici sono stati completati ha spiegato il portavoce di Chiara satakli entro oggi non espulsi anche un terrorista polyfiber tedesco e un Danese che si trovano in centri di detenzione per stranieri aggiunto il portavoce operazione antidroga dei Carabinieri del comando provinciale di Roma a Tor Bella Monaca alla periferia della capitale 20 gli arresti 15 in carcere cinque ai domiciliari tra cui tre donne sono ritenuti appartenenti a un’organizzazionetraffico di cocaina che operava tra le palazzine di via dell’Archeologia quanto accertato dai militari della Stazione Tor Bella Monaca sotto le direttive della di via il giro d’affari era di circa €100000 mensili la polizia di stato arrestato i presunti vertici di un’articolata organizzazione criminale dedita al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina anche attraverso la valle d’Aosta con proiezioni internazionali si tratta di sera che Amy che sono stati sottoposti a custodia cautelare in carcere ed è tutto per ora Grazie dell’attenzione appuntamento alle prossime news

