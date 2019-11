Ultime Notizie Roma del 11-11-2019 ore 17:10

romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno si può affrontare quel 5% di misure che vanno migliorate anche agli occhi del proponente le risolveremo tua ferma il ministro dell’economia Roberto Gualtieri incontro metamorfosi organizzato a Milano Te le misure che il governo e la maggioranza potranno affrontare via anche lo sgravio fiscale sulle auto aziendali sono fiducioso che la manovra approvata senza snaturarne l’impianto di prima nessuno dei paesi del G20 Telecom prete sulla giusta strada per raggiungere gli obiettivi indicati dall’accordo del 2015 ovvero contenere l’aumento della temperatura media globale Entro 2 gradi centigradi Per la precisione 1,5 rispetto al periodo pre industriale nel gruppo dei venti la maglia nera Va a sorpresa l’Australia ma anche le performance e dell’Italia sono da migliorare per le missioni nei trasporti e nei Deliziareport annuale Brown to Green tradotto Dal marrone al verde sulla base di 80 indicatori l’economia la produzione industriale settembre diminuita dello 0,4% su agosto e del 2% sullo stesso mese del 2018 lo rende noto l’Istat con il dato corretto per gli effetti del calendario essere in chiusura Evo Morales perché Daniele non è più alla pazza e ha fatto sapere di avere trovato un riccio torna a parlare via Twitter attaccando Luis Fernando il leader del movimento dei comitati civici che ha portato alle dimissioni sue di Carlos mesa eletto il Presidente della Bolivia augurali del partito si tratta di due cospiratori E passeranno alla storia come razzista I golpisti il mondo e Patrioti boliviani aggiunge ripudiano il colpo di stato anche per la Russia si è trattato di un colpo di stato e tutto grazie per averci seguito legnosa tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa