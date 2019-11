Ultime Notizie Roma del 11-11-2019 ore 18:10

romadailynews radiogiornale lunedì 11 novembre Buonasera la redazione in studio Giuliano Ferrigno arcelormittal deve andare avanti poiché le condizioni giuridiche del recesso del contratto d’affitto del ex Ilva annunci sono è questo il cuore del ricorso ex articolo 700 che è stato presentato dai legali dei commissari straordinari si attende il deposito tribunale di Milano dell’atto con cui la multinazionale chiede il recesso del contratto intanto l’Italia vi presenta 58 emendamenti al decreto fiscale alcuni dei quali sul ex-ilva dallo scudo al blocco delle tasse locali il governo dice il ministro dell’economia Gualtieri può concorrere ad una soluzione di rilancio parlare di nazionalizzazione è una pericolosa illusione di essere un uomo è stato dato alle fiamme ad Hong Kong E ora è in condizioni critiche per le ustioni di secondo grado sul 28% del corpofuoco ad una persona totalmente in mano e imperdonabile commenta la governatrice di Hong Kong Carrie Lam in una conferenza stampa la polizia dice che la gente che ha sparato al giovane manifestante non aveva cattive intenzioni ma temeva che il ragazzo volesse sfilargli la pistola intanto sul caso c’è un’indagine della regione del cranio inizia sospensione immediata per un altro agente che con la sua moto ha tentato più volte di investire i manifestanti torniamo in Italia il premier Silvio Berlusconi citato come teste assistito davanti alla Corte d’Assise d’Appello che celebra il processo di secondo grado sulla cosiddetta trattativa stato-mafia Piazza balzo della facoltà di non rispondere leader di Forza Italia ha negato il permesso di farti riprendere fotografare in aula l’ultima notizia in chiusura nessuno dei paesi del G20 Italia comprese sulla giusta strada per raggiungere gli obiettivi indicati dall’ accordo sul clima del 2015 ovvero contenere l’aumento della temperatura media globale Entro 2 gradi centigradi meglio 1,5 rispetto al periodo pre industriale il gruppo dei venti la maglia nera va all’australia ma anche le performance dell’ Italia sono da miglioraredimissioni nei trasporti e nell’edilizia emerge dal report annuale Brown to Green sulla base di 80 indicatori è tutto grazie per averci seguito le usa tornano alla prossima edizione

