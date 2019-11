Ultime Notizie Roma del 11-11-2019 ore 20:10

romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione Giuliano Ferrigno ex Ilva domani il deposito in tribunale a Milano dell’atto con cui arcelormittal chiede di recedere dal contratto di affitto dello stabilimento che è già stato notificato e straordinari i quali a loro volta presenterà una breve un ricorso ex articolo 700 sostenendo che le condizioni giuridiche del recesso del contratto d’affitto non ci sono e quindi arcelormittal deve andare avanti sono due gli emendamenti presentati da Italia Viva il decreto fiscale che hanno contagiato l’azienda Siderurgica si tratta di due scudi uno generale che vale per tutte le aziende uno specifico per l’ilva che copre la società dal 3 novembre data di scadenza del precedente scudo penale fino alla fine del risarcimento il governo dice le ministro dell’economia Gualtieri può concorrere ad una soluzione di rilancio ma avverte parlare di nazionalizzazione è una pericolosa illusionestata condannata a due anni e otto mesi Lara bombonati la Foreign Fighters italiana accusata di associazione con finalità di terrorismo la donna è stata ritenuta colpevole di avere fiancheggiato associazioni terroristiche di matrice islamica in Siria arrestato Nel giugno 2017 aveva abbracciato la fede islamica è sposato Francesco Cascio un Combattente italiano che risulterebbe morto in battaglia quindi l’essere umano è stato dato alle fiamme ad un Kong e ora in condizioni critiche per le ustioni di secondo grado sul 28% del corpo dare fuoco ad una persona è un atto totalmente inumano e imperdonabile commenta la governatrice di Hong Kong che eri là Intanto in una conferenza stampa la polizia dice che la gente che ha sparato al giovane manifestante non aveva cattive intenzioni mattine va che i ragazzi Volete sfilabili la pistola sul caso c’è anche un’indagine della Regione unit l’ex premier Silvio Berlusconi citato come teste assistito davanti alla Corte d’Assise d’Appello che celebra il processo di secondo grado sulla cosiddetta trattativa stato-mafia avvalso della facoltà di non rispondere l’idea di farti italianepermetto di farti riprendere e fotografare in aula in chiusura l’economia Delta Continua a lavorare con Ferrovie dello Stato e Atlantia il conferma di essere pronta a investire fino a 100 milioni di euro per una quota del 10% in Alitalia lo fa sapere un portavoce della compagnia statunitense da Atlanta Aggiungendo che gli altri arresta impegnata a mantenere la propria partnership con Alitalia nel futuro è tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

