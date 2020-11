Ultime Notizie Roma del 11-11-2020 ore 07:10

romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione Mercoledì 11 novembre in studio Giuliano Livigno senza coronavirus in primo piano emilia-romagna Campania Friuli Venezia Giulia e Veneto sono le 4 regioni per cui l’istituto superiore di sanità sulla base dei dati dell’ultimo monitoraggio quotidiano opportuno che siano anticipo le misure più restrittive il rischio lì è alto ha detto il presidente brusaferro soprattutto per l’impatto sulle terapie Intensive Emilia Romagna Veneto Friuli Venezia Giulia studiano misure comuni non è prevista per ora una ordinanza del ministro speranza intanto eliminale dispone controlli anti assembramenti in tutta Italia dopo il servizio di report la procura di Cagliari apre un’inchiesta sull’apertura delle discoteche in Sardegna Palermo il sindaco Orlando pietra allo stanziamento in centro dalle 16 alle 22 per l’intera giornata sabato e domenica il bilancio aggiornato sono 35098 di nuovi casi di covid in Italia nelle ultime 24217000 tamponi il rapporto positivi i test e scende a 16,1 % che positivi dall’inizio della pandemia compresi i morti guariti sfiora ora Il Milione 180 il dato più alto dal 14 aprile Sono 122 in più pazienti in terapia intensiva e ore 197 in più ricoverati con sintomi l’avresti a livello nazionale molto rallentamento nella crescita ma cuore portarlo da 1,7 sotto uno decisivi sono i comportamenti individuali di tutti i giorni dice il presidente dell’istituto superiore di sanità brusaferro intanto l’Italia avrà accesso ad almeno il 13,5% dei 300 milioni di dosi di vaccino pfizer Beyoncé riservati a lui Cioè oltre 40 milioni la ripartizione avviene sulla base della popolazione di ciascun Stato membro il dato si ricava da fonti euro la percentuale di dosi per l’Italia potrebbe anche essere più alta con la procedura che inizierà oggi gli stati avranno 5 giorni per ridurre la loro quota facendo aumentare le dosi per gli altri perline ottimistaarriva nel primo trimestre 2021 l’ok al contratto peyser Catherine chiusura Joe biden non esclude di intraprendere azioni legali contro l’amministrazione di Donald Trump accusandola di ostacolare in maniera illegale la via il processo di transizione dal transicion Team del presidente eletto si parla di diverse opzioni sul tavolo quindi macchinine vedova di John Entra nella squadra di biden per la transizione La corte suprema decide sul Obama che è la prima sfida due giudici conservatori sarebbero scettici sulla revoca della riforma sanitaria di Obama tra un po’ intanto denuncia alla Pennsylvania e bar autorizza le indagini sulle accuse di frode le elezioni non sono finite e tutto grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

