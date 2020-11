Ultime Notizie Roma del 11-11-2020 ore 14:10

romadailynews radiogiornale informazione Buon pomeriggio dalla redazione in Giuliano Ferrigno emergenza coronavirus Siena primo piano il premier Giuseppe Conte in un’intervista alla stampa assicura che il governo ha una strada in appello ai cittadini perché collaborino lavoro per evitare il totale dice la curva sta salendo ma mi aspetto che nei prossimi giorni anche per effetto delle nostre misure e cominci a flettere con te poi annuncia che l’esecutivo è pronta ad aumentare di storia anche nel 2021 sul vaccino afferma il piano sarà presto in aula per Natale l’invito e a festeggiare in famiglia ma con prudenza negli ospedali soffrono i decessi salgono 580 contro i 356 del giorno precedente Ma la curva dei contagi ieri 35098 per la prima volta rallenta il governo vuole evitare un logo da un totale vuole vedere se il sistema per zone funziona da oggi in Italia ci sono quattro regioniLombardia Piemonte Valle d’Aosta Calabria e Provincia autonoma di Bolzano e 7 arancioni Puglia Sicilia Liguria Toscana Abruzzo Umbria Basilicata le altre gialle Ma altre regioni sono in bilico i presidenti di Veneto friuli-venezia Giulia emilia-romagna valuteremo insieme la possibilità di inasprire le iscrizioni ai semini con la Campania per De Luca deve restare in zona gialla il governo attende nuovi dati mentre il sindaco di Napoli de magistris promette decisioni clamorose entro 48 ore Cambiamo argomento sulla di oltre 5500 siti illegali di live streaming Canale telegram che trasmettevano illegalmente contenuti protetti in tutto il mondo aspetto l’esito di un’inchiesta condotta dalla guardia di finanza della polizia di stato a tutela del Diritto d’autore in 19 paesi in termini di valore la confisca all’organizzazione criminale fanno sapere gli inquirenti è di 10 milioni di euro i pagamenti degli abbonamenti a venivano anche tramite criptovalute 15 degli indagati pure lucrando ingenti somme dalle proprie attività illecite percepivano il reddito diultime notizie in chiusura i carabinieri di Messina arrestato 33 persone accusate a vario titolo di associazione mafiosa corse clandestine di cavalli scommesse clandestine su competizioni sportive non autorizzate maltrattamento di animali trasferimento fraudolento di valori estorsione e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti colpito il clan Galli che controllava anche una vasta rete di spaccio è tutto eseguito le news tornano la prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa