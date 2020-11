Ultime Notizie Roma del 11-11-2020 ore 17:10

romadailynews radiogiornale e ben ritornati l’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio la guardia di finanza sta eseguendo sei misure cautelari nei confronti di altrettanti ex vertici alcuni degli attuali manager di Autostrade per l’Italia ai domiciliari l’ex amministratore delegato di Asti Giovanni Castellucci Michele donferri Mitelli e Paolo Berti rispettivamente ex responsabile manutenzioni direttore centrale operativa dell’azienda le accuse ipotizzate sono attentato alla sicurezza dei trasporti e frode in pubbliche forniture l’inchiesta e coordinata dalla Procura di Genova è scattato un anno fa dopo l’analisi da parte di finanzieri di alcuni dei documenti acquisiti nel corso dell’indagine sul crollo del ponte Morandi In particolare quelli relativi ai problemi riscontrati in termini di sicurezza sulle barriere fonoassorbenti montate sull’intera rete autostradale Atlantia in borsa dove va in asta di volatilità lavoro per evitare lorda totale la curva sta salendo ma mi aspetto che nei prossimi giorni anche per effetto delle nostrecominci a flettere così il premier Giuseppe Conte non intervista alla stampa in quel sicura che il governo ha una strategia e fa bello i cittadini perché collabori no conta non c’è che l’esecutivo è pronto ad aumentare Ristori anche nel 2001 sul vaccino il piano sarà presto in aula per Natale li invito a festeggiare in famiglia ma con prudenza gli ospedali soffrono i decessi salgono a 580 contro i 356 del giorno precedente Ma la curva dei contagi ieri 35098 per la prima volta rallenta il governo vuole verificare se il sistema per zone funziona da oggi in Italia ci sono quattro regioni rosse Lombardia Piemonte Valle d’Aosta Calabria e provincia autonoma Bolzano e 7 arancioni Puglia Sicilia Liguria Toscana Abruzzo Umbria Basilicata le altre gialle Ma altre quattro regioni sono in minico i presidenti di Veneto friuli-venezia Giulia emilia-romagna valuteranno in me la possibilità di inasprire le restrizioni resta sub judice la campagna le proposte per gettare le fondamenta dell’Unione della Salute saranno discusse nella seduta odierna del collegio dei commissari lorenzenpresidente della commissione europea Ursula von der leyen su Twitter tra gli altri argomenti anche il via libera al contratto bio Tech Fighters per assicurarsi il vaccino anti covid oscurati oltre 5500 siti legali di streaming canali telegram che trasmettevano illegalmente contenuti protetti in tutto il mondo Questo l’esito di un’inchiesta condotta dalla guardia di finanza della Polizia di Stato tutela del Diritto d’autore in 19 paesi in termini di valore alla confisca organizzazioni criminali fanno sapere gli inquirenti di oltre 10 milioni di euro i pagamenti degli abbonamenti a venivano anche tramite criptovalute 15 degli indagati pure lucrando ingenti somme dalla propria attività illecita percepivano il reddito di cittadinanza la gente non accetterà queste elezioni truccate Twitter Donald Trump ha pubblicato una serie di Pozzo sui presunti brogli di fatto confermando la sua volontà di non voler concedere la vittoria di Obama il presidente è eletto dal canto suo non escludere intraprendere azioni legali contro l’amministrazione Trump accusandola di ostacolare maniere legare la via del processo di transizione biden parla con Macron Merkel e Boris Johnsonho detto che siamo di nuovo in gioco tutti i deputati pro-democrazia del parlamentino di Hong Kong stanno annunciando che presenteranno le dimissioni dopo l’espulsione di 4 rappresentanti del Silk a seguito di una inconsueta decisione del comitato permanente del congresso nazionale del Popolo l’organo legislativo di Pechino i 19 deputati in una conferenza stampa tenuta lunedì avevano minacciato l’aventino calore i colleghi anticipazioni di stampa fossero stati cacciati dalla led co arriva l’emendamento al Decreto covid anti scalata per le società che operano nelle telecomunicazioni la norma alla luce della sentenza della Corte europea sul caso Mediaset Vivendi per vede che per te mesi l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni si è tenuta ad avviare una istruttoria nel caso in cui un soggetto operi contemporaneamente nei mercati delle comunicazioni elettroniche un mercato diverso cadente nel sistema integrato delle comunicazioni anche attraverso partecipazioni in grado di determinare un’influenza notevole ed è tutto buon proseguimento di ascolti

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa