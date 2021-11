Ultime Notizie Roma del 11-11-2021 ore 15:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione giovedì 11 novembre al microfono Giuliano Ferrigno contatti covid in crescita in Italia per la terza settimana consecutiva ci conferma a livello nazionale un incremento dei nuovi casi più 37,7% lo riferisce Nino cartabellotta presidente della fondazione gimbe presentando il monitoraggio indipendente che rileva nella settimana 39 novembre dispetto alla precedente un aumento dei ricavi e dei decessi negli ultimi tre settimane l’aumento della circolazione virale ben documentata dall’incremento figlio del rapporto positivi persone testate sia del rapporto positivi tamponi molecolari in tutte le regioni si rileva un incremento percentuale di nuovi casi con variazioni che vanno dal 12,7% della Toscana al 75,3% della Provincia autonoma di Bolzano per ora nessuna regione rischia però la zona gialla numeri commenta Caltabellotta che dovrebbero indurre gli amministratori locali a considerare il restrizioni Subasioprovinciale per evitare che la diffusione del contagio attrazioni in terra regione in zona gialla quota 440 mila nella settimana 11 17 ottobre in tre settimane il numero dei nuovi vaccinati è crollato del 75,4% evidenti alla fondazione al 10 novembre il 79% della popolazione ha ricevuto almeno una dose di vaccino è il 76,4 ha completato il ciclo di lieve calo 4,8% nell’ultima settimana il numero totale di somministrazioni Intanto Italia sempre più gialla nella mappa europea del Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie in verde livello di rischio più basso restano solo 2 regioni Sardegna Molise Valle d’Aosta a livello europeo si osserva quasi una spaccatura tutta la parte ad est del nostro paese è in rosso nel dettaglio Austria Slovenia Croazia Bulgaria sono interamente rosso scuro così come Lituania Lettonia quest’anno piccole Adrian giallo solo in Svezia e Norvegia dall’altro lato i paesi ad ovest ea Nord Ovest rispetto all’italiano predominanza del colore giallo per esempio la Francia che ha Monica piccola in rosso il Portogallola Spagna contro giallo predominante a qualche area verde in rosso in Irlanda totalmente in rosso scuro Cambiamo argomento caro bollette luce e gas il Senato ha approvato con 179 voti a favore e 18 voti contrari e 7 astenuti il testo del ddl di conversione in legge del decreto recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrica del gas naturale il testo ora passa la camera in prima detto prima che chiuda reddito di cittadinanza diventata una maxi truffa per oltre 60 milioni di euro 16 arresti e 9000 denunciati I finanzieri stanno dando esecuzione a 16 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di un’associazione a delinquere finalizzata alle estorsioni e al conseguimento di erogazioni Pubbliche e tutto per il momento Grazie per averci seguito le news tornano alla prossima edizione

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa