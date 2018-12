Ultime Notizie Roma del 11-12-2018 ore 07:10

romadailynews radiogiornale martedì 11 dicembre Buongiorno dalla redazione da Francesco Vitale in studio il tempo stringe dopo l’ultimatum dell’Unione Europea L’Italia è una proposta del Governo italiano per evitare la procedura di infrazione Europea sulla manovra ancora non c’è un incontro a Palazzo Chigi tra Conte e tria concluso a tarda sera non ha sciolto i nodi lega e 5stelle confermano quota 100 e reddito di cittadinanza nei tempi e nei costi previsti a fare così sempre più difficile che entro domani alle 16:00 quando computer a Bruxelles si trova una correzione accettabile per l’unione oggi Conte riferisce alle camere Bomber il giro di vite sui migranti aggressione patrimoni mafiosi saranno i primi atti conseguenti alla legge sulla sicurezza lo ha ribadito il Ministro dell’Interno Salvini ai Prefetti dei capoluoghi di regione convocati al Viminale in vista della messa a punto di una circolare applicativa la circolare darà anche in Dickazioni sui migranti dopo che la nuova legge ha eliminato il permesso umanitario è limitato l’accesso al sistema sprar ai soli titolari di asilo Di Maio invece riceve oggi gli imprenditori che dicono di attendere i macro non rompe il silenzio dopo settimane di protesta dei Gigli gialli le violenze che negli ultimi due sabato hanno messo Parigi a Ferro e Fuoco serve un nuovo compromesso Nazionale dice in un messaggio TV di 13 minuti a me e te non minuscola collera ingiusta servono misure profonde giunge e non c’è l’aumento di €100 dal 2019 della salario minimo la svolta sociale costerà fra gli altri 10 miliardi di euro non impedirà La Mano dura con i violenti governo mai nel caos sulla brexit la Premier League via il voto in Parlamento data da destinarsi e tra URL Aironi e le deputate comuni chiede di riaprire il negoziato con l’Europa e ridefinendo le condizioni per l’attuazione del Mac stop sul confine irlandese lamai donk a Bruxelles cercando di riaprire i colloqui ma prima inizierà a fareda oggi una serie di incontri bilaterali con il leader di diversi paesi dell’Unione Europea oggi all’Aia vedrai il primo ministro olandese marca rotta il vicepremier cinese La Juve ha avuto un colloquio telefonico con il segretario al tesoro è il rappresentante per il commercio americano Steven Minghi è Robert lighthizer iniziative spiega una nota del ministero del Commercio cinese era finalizzata a promuovere un primo scambio di vedute sulla stazione di quanto concordato scriverti dentix in jimping Donald Trump nel San Vito tenuto il primo dicembre a Buenos Aires a margine del G20 discussi Inoltre programmerò domanda per ulteriori dati sul commercio e oltre alla minorenne sospettato di aver spruzzato lo spray urticante altre 7 persone sono indagate nell’inchiesta per la morte di 6 persone nella discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo in provincia di Ancona si tratta dei tre titolari della società che gestisce la discoteca e dei quattro proprietari dell’immobile fermate altre due persone per possesso di drogal’ipotesi cura di una banda di giovani rapinatori che potrebbe avere utilizzato lo spray urticante per coprirsi la fuga perquisizioni della Guardia di Finanza di Genova negli studi di 2 e commercialisti di fiducia della Lega Bergamo Alberto di rubba e Andrea Manzoni nel blitz scattato nell’ambito dell’inchiesta sul presunto riciclaggio parte dei 49000000 frutto della maxifrutta al danno dello Stato sono rimborsi elettorali non dovuti che sarebbe stata compiuta da Umberto Bossi e dall’ex tesoriere Francesco Belsito sono stati acquisiti i documenti anomalie nel tracciato dell’elettrocardiogramma aritmie ventricolari che potevano essere delle avvisaglie dei segnali della patologia che poi sarebbe costata la vita al capitano della Fiorentina Davide Astori a 9 mesi dal decesso del calciatore morto il 4 marzo scorso la procura di Firenze iscritto nel registro degli indagati 2 medici con ipotesi di omicidio colposo uno Giorgio garantie un’auto medico di Firenze l’altro sarebbe di Cagliarioggi serata di Champions League al Meazza si gioca Inter endovena Liverpool la squadra di casa incontra il Napoli era l’ultima notizia buon proseguimento di ascolto puntata più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa