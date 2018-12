Ultime Notizie Roma del 11-12-2018 ore 08:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata Un bene ritrovati all’ascolto dalla redazione da Francesco Vitale in studio Emanuela Dopo quasi due settimane parla alla nazione e affronta la crisi innescata dalle proteste dei gilet gialli contro l’aumento dei prezzi del carburante questa indignazione condivisa da molti francesi abbiamo risposto all’aumento della tassa sul carburante ma servono misure profonde la collera giusta in un certo senso spiegato il presidente è annunciato che già da questa settimana verranno prese misure per affrontare lo stato di emergenza sociale ed economico della Francia ne usciremo bene tutti insieme garantito le dichiarazioni di Macron arrivano pochi giorni dall’ultima manifestazione dei gilet gialli dell’8 dicembre che ha segnato il quarto sabato consecutivo di proteste proprio Ricordando le manifestazioni che hanno scosso il paese in particolare Parigi il presidente anche ribadito che la violenza inaccettabile saremo intransigenti con i violenti rimaniChiama l’estero Teresa mai annunciato il rinvio del voto sull’accordo sul brexit atteso per oggi quando il Parlamento avrebbe dovuto decidere se ratificare L’intesa di divorzio dall’Unione Europea approvato nelle scorse settimane la premier britannica ha messo di fronte ai Comuni tra urla e risate di alcuni Parlamentari che l’accordo sottoscritto con Bruxelles non basterebbe a causa dei dissensi sul tema del desktop sul confine irlandese proprio per ottenere qualche l’assicurazione più sul desktop la Premiere inizierà una serie di incontri bilaterali come vivere di diversi paesi dell’Unione a margine della missione a Bruxelles l’annuncio del rinvio del voto sulla corda arriva a poche ore dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea i giudici a Lussemburgo hanno stabilito che il Regno Unito è libero di revocare in modo unilaterale la brexit fino alla sua entrata in vigore il 29 marzo 2019 sulla questione in Bruxelles ha preso una posizione netta chi accordo raggiunto non è rinegoziabile ed un’altra volta deciso di convocare un Consiglio Europeo sulla brexit Per giovedì non rinegoziare mo l’accordo in particolare stop ma siamo pronti adiscutere su Come facilitare la ratifica del Regno Unito ha precisato su Twitter poi l’avvertimento il tempo sta finendo discuteremo anche della nostra preparazione per uno scenario di mancata Intesa torniamo in Italia meno compiti per le vacanze lo ha annunciato il ministro dell’istruzione Marco Bussetti non incontro con il garante per l’infanzia notizia Quanto mai Benvenuta per tutti gli studenti di ogni ordine e grado che secondo il ministro Devono trascorrere in serenità con le loro famiglie le prossime festività manderò una circolare Per sensibilizzare Il Corpo Docente le scuole a un momento di riposo degli studenti del famiglia finché vengono diminuiti i compiti durante le vacanze natalizie a Betta svolta nelle indagini per la morte del capitano della Fiorentina Davide Astori Due medici sono accusati di omicidio colposo dalla Procura di Firenze per aver firmato l’idoneità sportive del calciatore deceduto il 4 marzo Uno è di Firenze il professore Giorgio Galanti ordinario di medicina interna all’ospedale di Careggi e fino a pochi giorni fa direttore del dipartimento medicina sportiva l’altro Medlo sarebbe di Cagliari Astori prima di giocare nella Fiorentina aveva militato proprio nel Cagliari il difensore è stato trovato senza vita in un albergo di Udine che ospita va la Fiorentina prima della partita contro l’Udinese del XXVII turno di Serie A secondo i risultati dell’autopsia il calciatore deceduto per morte cardiaca improvvisa seguita da fibrillazione ventricolare è dovuta una cardiomiopatia aritmogena Silente voltiamo ancora pagina Carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta stanno eseguendo sei ordinanze di custodia cautelare 5 in carcere una agli arresti domiciliari emesse dal gip su richiesta della dda della locale procura per concorso in estorsione continuata aggravata dei metodi mafiosi il reato contestato è stato commesso a Riesi dal giugno 2014 fino al 31 luglio scorso in corso perquisizioni domiciliari finalizzata alla ricerca di ulteriori elementi di prova e sostanze stupefacenti che vedono impiegati circa 55 Carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta di Milano e dello squadrone Carabinieri Cacciatori Sicilia è tutto lìTorna più tardi buon proseguimento di ascolto

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa