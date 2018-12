Ultime Notizie Roma del 11-12-2018 ore 10:10

romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata dalla redazione e da Francesco Vitale in studio un altro incendio divampato nella notte in un capannone adibito a deposito di rifiuti nell’impianto Amati via Salaria a Roma sul posto al lavoro da ore 12:00 squadre di vigili del fuoco per un totale di circa 40 uomini i carabinieri che indagano sull’accaduto le fiamme sono divampate in un capannone di circa 2000 metri quadrati una densa è alta colonna di fumo si è sollevata nella zona mentre l’odore di bruciato è stato avvertito anche nel centro della capitale governo mai nel caos sulla brexit nella premier invia il voto in Parlamento a data da destinarsi tra urla Veronese dei Deputati e i comuni chiede di riaprire il negoziato con l’Europa ridefinendo le condizioni per la stazione del mektoub sul confine irlandese la mai tornerà a Bruxelles cercando di riaprire i colloqui ma prima inizierà una serie di incontri bilaterali con il leader di diversi paesi dell’Unione oggi all’Aia vedraiprimo ministro olandese Mark rutte il tempo stringe dopo l’ultimatum europeo L’Italia è una proposta del governo per evitare la procedura di infrazione sulla manovra ancora non c’è un incontro tra Conte Tria conclusa tarda serata non ha sciolto i nodi lega e 5stelle confermano quota 100 reddito di cittadinanza nei tempi e nei costi previsti a fare così sempre più difficile che entro domani alle 16:00 quando con te vedrai junker a Bruxelles si trovi una correzione accettabile per l’unione oggi Conte alle camere voltiamo pagina Vivendi ha deciso di scrivere al consiglio di Tim prima della fine della settimana per spingerlo a convocare un’assemblea il più presto possibile per nominare i nuovi revisori revocare i 5 di 10 membri del consiglio riconducibili alla lista Eliot in particolar modo Coloro che sono stati coinvolti nei problemi di governance e proporre nomina di 5 nuovi amministratori lo si legge in una nota del gruppo francese primo azionista di Tim Carabinieri della rosa del comando di Trapani coordinati dalla dda di Palermo stanno effettuando perquisizioni nei confronti di 25 indagati a varititolo fiancheggiatori e favoreggiatori della latitanza di Matteo Messina Denaro fermato un presunto esponente di spicco di Cosa nostra di Mazara del Vallo indagato per associazione mafiosa trasferimento fraudolento di valori violazione degli obblighi sorveglianza speciale Macron rompe il silenzio dopo settimane di protesta dei gilet gialli e le violenze che negli ultimi due sabato hanno messo Parigi a Ferro e Fuoco serve un nuovo compromesso Nazionale dice in un messaggio in TV di 13 minuti e mette non sminuisco la collera ingiusta servono misure profonde giunge e annuncia l’aumento di €100 dal 2019 del salario minimo la svolta sociale costerà tra gli 8 Ei 10 miliardi di euro e non impedirà La Mano dura con i violenti sgomberi il giro di vite sui migranti aggressione patrimoni mafiosi saranno i primi atti consegnati alla legge sulla sicurezza lo ha ribadito il Ministro dell’Interno Salvini ai Prefetti dei capoluoghi di regione convocati al Viminale in vista della messa a punto di una circolare applicativa la circolare darà anche indicazioni sui migranti dopo che la nuova legge eliminato il permesso umanitario limitato l’accesso al sistema sprar haii titoli di asilo di Ma io invece riceve oggi gli imprenditori che dicono di attentati e oltre al minorenne sospettato di aver spruzzato lo spray urticante per 7 persone indagate nell’inchiesta per morte di 6 persone nella discoteca di Corinaldo si tratta anno sfigato IPM dei tre titolari della società che gestisce la discoteca e di 4 proprietari dell’immobile fermate altre due persone per possesso di droga tra le ipotesi cura di una banda di giovani che rapinavano i coetanei che potrebbe aver utilizzato lo stratagemma dello spray per coprirsi la fuga una presunta Maxi frode fiscale internazionale smascherata dalla guardia di finanza di Rimini fatture false per oltre 108 milioni di euro un sistema che secondo le indagini coinvolgeva ce ne sono soggetti in 14 paesi europei ed extraeuropei eseguito un provvedimento del GIP presso il Tribunale di Rimini confronti di principali presunti responsabili colpiti da sequestro preventivo per equivalente di beni e disponibilità finanziarie per oltre 13 milioni di euro È tutto Buon proseguimento di ascolto in formaTorno più tardi

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa