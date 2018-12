Ultime Notizie Roma del 11-12-2018 ore 11:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frascarelli vedo uno stato di emergenza sociale ed economico della Francia In usciremo bene tutti insieme lo voglio per la pranzo siamo apripista per noi e per gli altri non possiamo restare divisi attraversando questa crisi e riconciliare Ma i francesi lo ha detto il presidente Emmanuel Macron nel corso del suo intervento in TV dopo la crisi del Cile gialli prenderò misure e già questa mattina giunta precisando che il governo prenderà misure sociali la violenza inaccettabile saremo intransigenti con i violenti ha sottolineato ancora Macron il salario minimo della Francia o mezz’ora di €100 al mese dal 2019 e quanto annunciato ancora il presidente illustrando dinanzi alla nazione una serie di misura shock per placare la collera dei Gigli gialli un altro incendio è divampato nella notte in un capannone adibito a deposito rifiutinell’impianto ama di via Salaria a Roma sul pozzo 12 squadre dei vigili del fuoco per un totale di circa 40 uomini e i carabinieri le fiamme sono divampate in un capannone di circa 2000 metri quadrati sul posto è giunta anche l’assessore all’ambiente Carabinieri del Ros e del comando provinciale di Trapani coordinati dalla dda di Palermo stanno effettuando delle perquisizioni nei confronti di 25 indagati ritenuti a vario titolo fiancheggiatori e favoreggiatori della latitanza di Matteo Messina Denaro fermato un esponente di spicco di Cosa nostra di Mazara del Vallo indagato per associazione mafiosa trasferimento fraudolento di valori e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale beni per oltre 200 milioni di euro sono stati confiscati dalla via di Palermo agli eredi dell’imprenditore Vincenzo rappa deceduta nel 2009 all’età di 87 anni secondo l’accusa Pur non essendo organico Cosa Nostra le avrebbe fornito un contributo concreto specifico e volontario che permetteva di consolidarePrato strutturale dell’associazione criminale tra gli immobili sequestrati anche Palazzo Benso costruito nel Settecento oggi sede del Carle di cucciolotti del CNR è una villa Di 2300 metri quadri nel centro di Palermo è morto all’età di 87 anni il fisico Riccardo giacconi Premio Nobel per la fisica nel 2002 è universalmente riconosciuto come il padre dell’astronomia raggi-x le sue ricerche hanno attraversato per intero questo settore della ricerca dei climi piccoli e rilevatori degli anni 60 montati sul piccoli razzi fino alla missione della NASA che ha lanciato Chandra nel 1999 live 93 al 99 stato anche direttore generale dell’osservatorio europeo meridionale ed è tutto Per ora grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa