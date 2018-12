Ultime Notizie Roma del 11-12-2018 ore 13:10

romadailynews radiogiornale dalla redazione in studio Roberta Frascarelli una densa è alta colonna di fumo si è sollevata sulla zona di via Salaria Roma dove nella notte diventato un maxi incendio nel impianto di compostaggio rifiuti del i vigili del fuoco sono al lavoro da ore con diverse squadre per spegnere le fiamme all’interno di un capannone di 2000 metri quadrati adibito a deposito rifiuti Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri non andrò a Bruxelles e con il libro dei sogni ma quello spettro completo del progetto riformatore del governo mi confronterò sui numeri consapevole che la manovra risponde esigenze del paese ma entro i vincoli europei lo afferma il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso delle comunicazioni alla camera in vista del consiglio Unione Europea del 13 e 14 dicembre il presidente della commissione europea Jean Claude junker incontrerà il ministro britannico theresa May stasera alle 19:00 quilucida Per via del voto del parlamento britannico sull’accordo lo rende noto Il portavoce dell’esecutivo comunitario via Twitter accedere ai servizi sanitari è diventato più difficile più di un cittadino su 2 Il 56% nel 2017 + 2% rispetto al 2016 denuncia di non riuscire a curarti nelle strutture pubbliche aumentano i tempi per le liste di attesa le segnalazioni sono salite dal 54,1% del 2016 al 56% dello scorso anno Carabinieri del Ros del comando provinciale di Trapani coordinati dalla dda di Palermo o stanno effettuando delle perquisizioni nei confronti di 25 indagati ritenuti a vario titolo fiancheggiatori e favoreggiatori della latitanza di Matteo Messina Denaro fermato un esponente di spicco di Cosa nostra di Mazara del Vallo indagato per associazione mafiosa trasferimento fraudolento di valori e violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale Continuano i blocchi dei file gialli in Francia malgrado gli annunci pronunciatisera dal Presidente Emmanuel Macron e la mobilitazione delle casacche gialle sulle rotatorie pedaggi autostradali è stata riconfermata in diversi dipartimenti ai quattro angoli della Repubblica intanto Secondo i dati di media m sono oltre 21 milioni gli ascoltatori che ieri sera si sono sintonizzati per assistere agli annunci della presidente un record ai suoi precedenti interventi è tutto Per ora grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa