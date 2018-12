Ultime Notizie Roma del 11-12-2018 ore 14:10

romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio Roberta Frascarelli una densa è alta colonna di fumo si è sollevata sulla zona di via Salaria Roma dove le la notte è diventato un maxi incendio nel impianto di compostaggio rifiuti della Ma io sono al lavoro da ore con diverse squadre per spegnere le fiamme l’interno di un capannone di 2000 metri quadrati adibito a deposito rifiuti Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia Montesacro che indagano sull’accaduto sul posto gli assessori comunali e regionali all’ambiente e rifiuti e l’arpa il Campidoglio ha convocato una cabina di regia sul Maxi rogo ci sono stati lunghi negoziati per questa intesa sulla brexit e sulle possibili relazioni future sulla questione dei Confini irlandesi quella sul tavolo è la migliore soluzione possibile entrambe le parti hanno fatto pazzi l’uno verso l’altra perarea comprende atti per questo sono contrario alla riapertura del pacchetto così il ministro austriaco per l’Europa alla presidenza di turno dell’Unione Europea a margine del consiglio affari generali tirano i blocchi del gilet gialli in Francia malgrado gli annunci pronzati ieri sera dal Presidente Emmanuel Macron la mobilizzazione delle casacche gialle sulle rotatorie pedaggi autostradali è stata riconfermata in diversi dipartimenti ai quattro angoli della Repubblica intanto secondo dati sono oltre 21 milioni di ascoltatori che ieri sera si sono sintonizzati per assistere gli annunci del presidente un record rispetto ai suoi precedenti interventi ma non tutti si dicono convinti e in molti dipartimenti di Francia la mobilitazione continua anche oggi su disposizione della magistratura Barese è stata sottoposta a sequestro preventivo la sede di CasaPound a Bari indagine riguarda la creazione del 21 settembre compiuta da militanti del movimento di estrema destra nei confronti di manifestanti che avevano apppartecipato a un corteo antifascista e antirazzista nella creazione rimasero ferite tre persone Giacomo Petrelli di alternativa comunista Antonio Perillo assistente parlamentare dell’eurodeputato Eleonora hentai Claudio riccio di sinistra italiana non andrò a Bruxelles con il libro dei sogni ma con lo spettro completo del progetto riformatore del governo mi confronterò sui numeri consapevole che la manovra risponde a esigenze del paese mentre vincoli europei lo ferma il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso delle comunicazioni alla Camera di vista del consiglio Unione Europea 13 e 14 dicembre ed è tutto Per ora grazie per averci seguito appuntamento alle prossime news Buon pomeriggio

In collaborazione con Agenzia Italia Stampa